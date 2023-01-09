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Как сделать идеальный макияж на каждый день: 3 секрета Кайли Дженнер

Знаменитость поделилась несколькими бьюти-лайфхаками.

Автор: Мельник Анна
Как сделать идеальный макияж на каждый день: 3 секрета Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
instagram kyliejenner

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Известная 25-летняя бизнесвумен и модель Кайли Дженнер всегда выглядит безупречно: как в вечерних образах, так и в повседневных. Естественно, с девушкой работают лучшие визажисты, но иногда Кайли и сама не против показать, как создает себе макияж. Так, знаменитость на своей странице в TikTok поделилась видео, в котором рассказала, с помощью каких бьюти-средств она выполняет простой повседневный мейкап.

Как сделать идеальный макияж на каждый день, как у Кайли Дженнер:

  1. Вместо тонального крема в ежедневном макияже используйте тинтованный солнцезащитный крем, который одновременно поможет защитить кожу от солнца и получить легкий сияющий тон.
  2. Блеск для губ с прозрачным эффектом — ещё одно бьюти-средство, без которого не обойтись в зимний период. Он придаст губам более красивого вида и защитит от морозов.
  3. Румяна — завершающий штрих классного мейка на каждый день. Помните, что их много не бывает. Выбирайте средство кремовой текстуры для стойкого эффекта.

@kyliejenner @kyliecosmetics @rhode skin ♬ Chill Vibes - Tollan Kim

Ранее Кайли Дженнер рассталась с Трэвисом Скоттом перед новогодними праздниками.

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Теги:
макияж, Кайли Дженнер

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