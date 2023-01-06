Комик Марк Куцевалов собрал на 123 Starlink для жителей Херсона благодаря пешему походу

Артист рассказал, как прошел его поход из Киева в деоккупированный город.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский юморист, финалист проекта "Пара на миллион" – Марк Куцевалов – совершил второй пеший поход, в этот раз из Киева в Херсон. Благотворительная акция прошла с целью собрать деньги на станции Starlink для деоккупированного Херсона. В интервью Анатолию Анатоличу комик назвал сумму, которую смог собрать во время похода, - 2 469 760 грн.

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Марк рассказал, что в некоторые дни он мог пройти больше 50 километров. Иногда шел всю ночь, чтобы найти ночлег. По дороге в Херсон он встречался с поклонниками, которые также помогали собрать на Starlink.

"Этот поход сложнее летнего. Темнеет рано, по трассе идти удобнее, но страшно – рядом проносятся машины. Сходишь с трассы — оказываешься в сугробе. Сходить в туалет и ночевать в просто спальном мешке было проблематично. Хочу поблагодарить тех, кто донатил и помогал с ночлегом," - поделился Куцевалов.

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