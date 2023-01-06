АфишаАфиша
Русский Українська

Комик Марк Куцевалов собрал на 123 Starlink для жителей Херсона благодаря пешему походу

Артист рассказал, как прошел его поход из Киева в деоккупированный город.

Автор: Шапарь Анастасия
Комик Марк Куцевалов собрал на 123 Starlink для жителей Херсона благодаря пешему походу
Марк Куцевалов.
instagram markelllooo30

Украинский юморист, финалист проекта "Пара на миллион" – Марк Куцевалов – совершил второй пеший поход, в этот раз из Киева в Херсон. Благотворительная акция прошла с целью собрать деньги на станции Starlink для деоккупированного Херсона. В интервью Анатолию Анатоличу комик назвал сумму, которую смог собрать во время похода, - 2 469 760 грн.

Читай также: Куцевалов объявил пеший благотворительный поход, чтобы помочь Херсону

Марк рассказал, что в некоторые дни он мог пройти больше 50 километров. Иногда шел всю ночь, чтобы найти ночлег. По дороге в Херсон он встречался с поклонниками, которые также помогали собрать на Starlink.

"Этот поход сложнее летнего. Темнеет рано, по трассе идти удобнее, но страшно – рядом проносятся машины. Сходишь с трассы — оказываешься в сугробе. Сходить в туалет и ночевать в просто спальном мешке было проблематично. Хочу поблагодарить тех, кто донатил и помогал с ночлегом," - поделился Куцевалов.

Ранее мы писали, что Максим Галкин выкрикнул на концерте в Дубае "Героям слава".

Читайте нас в Google.News
Теги:
Херсон, Марк Куцевалов

Статьи по теме

Остапчук приехал в деоккупированный Херсон с новой пассией
Остапчук приехал в деоккупированный Херсон с новой пассией
Спустя 11 месяцев: Тарабарова смогла вывезти родителей из Херсона
Спустя 11 месяцев: Тарабарова смогла вывезти родителей из Херсона
Вакарчук спел на Антоновском мосту в Херсоне
Вакарчук спел на Антоновском мосту в Херсоне
Одесский графер создал в Херсоне патриотического кота-волшебника
Одесский графер создал в Херсоне патриотического кота-волшебника
Педан посетил Херсон и показал подарок от воинов: Обещал сыну, что привезу арбуз
Педан посетил Херсон и показал подарок от воинов: Обещал сыну, что привезу арбуз
Памятник Пушкину за енота из Херсона – в Минкульте предложили обмен
Памятник Пушкину за енота из Херсона – в Минкульте предложили обмен

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK