Отсылка к Меладзе: Галкин начал концерт с "Героям слава"

С первых дней вторжения шоумен однозначно показывает свою антивоенную позицию.

Автор: Шапарь Анастасия

Российский ведущий Максим Галкин выступил в Дубае и во время концерта заявил: "Героям слава". Интересно, что пару дней назад его коллега и соотечественник Валерий Меладзе сказал эту же фразу, за что потом оправдывался. Ролик с Галкиным растиражировали.

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Шоумен признался, что не может быть нейтральным.

"Меня просят быть нейтральным. Как я могу быть нейтральным? Уже нет", – высказался Галкин.

В тот момент кто-то из зала выкрикнул: "Героям слава!"

"Я просто не слышу. Что?" – под овации спросил Максим и сразу же повторил: "Героям слава!"

Ранее мы писали, что Екатерина Осадчая обратилась к украинцам, которые оправдывают Валерия Меладзе.