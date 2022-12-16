Тарабарова похвасталась семейной идиллией, оголив беременный живот

Артистка ждет третьего ребенка.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Светлана Тарабарова беременна в третий раз. Хоть звезда поделилась радостной новостью недавно, но уже отходила более половины срока. В Фейсбуке артистка поделилась семейной идиллией.

На снимках Светлана позирует с дочкой, которая сидит на плечах у ее мужа, и сыном, который целует живот звездной мамы.

"Так выглядит абсолютное счастье. Будем жить и бороться," - подписала Тарабарова.

Пара в ожидании третьего ребенка. instagram taranukhin_alex

Пара в ожидании третьего ребенка. instagram taranukhin_alex

Ранее мы https://afisha.bigmir.net/kino/6937816-megan-i-garri-glavnye-otkroveniya-o-korolevskoj-seme-ot-gertsogov-sassekskikh, что Меган Маркл и Гарри сообщили нелицеприятные факты из жизни королевской семьи Британии.