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Тарабарова похвасталась семейной идиллией, оголив беременный живот

Артистка ждет третьего ребенка.

Автор: Шапарь Анастасия
Тарабарова похвасталась семейной идиллией, оголив беременный живот
Светлана Тарабарова с детьми.
instagram tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова беременна в третий раз. Хоть звезда поделилась радостной новостью недавно, но уже отходила более половины срока. В Фейсбуке артистка поделилась семейной идиллией. 

На снимках Светлана позирует с дочкой, которая сидит на плечах у ее мужа, и сыном, который целует живот звездной мамы.

"Так выглядит абсолютное счастье. Будем жить и бороться," - подписала Тарабарова.

Пара в ожидании третьего ребенка.
Пара в ожидании третьего ребенка.
instagram taranukhin_alex

Пара в ожидании третьего ребенка.
Пара в ожидании третьего ребенка.
instagram taranukhin_alex

Ранее мы https://afisha.bigmir.net/kino/6937816-megan-i-garri-glavnye-otkroveniya-o-korolevskoj-seme-ot-gertsogov-sassekskikh, что Меган Маркл и Гарри сообщили нелицеприятные факты из жизни королевской семьи Британии.

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Теги:
беременные звезды, светлана тарабарова

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