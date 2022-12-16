Тарабарова похвасталась семейной идиллией, оголив беременный живот
Артистка ждет третьего ребенка.
Светлана Тарабарова с детьми.
instagram tarabarova
Украинская певица Светлана Тарабарова беременна в третий раз. Хоть звезда поделилась радостной новостью недавно, но уже отходила более половины срока. В Фейсбуке артистка поделилась семейной идиллией.
На снимках Светлана позирует с дочкой, которая сидит на плечах у ее мужа, и сыном, который целует живот звездной мамы.
"Так выглядит абсолютное счастье. Будем жить и бороться," - подписала Тарабарова.
Пара в ожидании третьего ребенка.
instagram taranukhin_alex
Пара в ожидании третьего ребенка.
instagram taranukhin_alex
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