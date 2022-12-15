Гороскоп на 2023 год для Скорпионов на деньги, любовь и здоровье

Гороскоп на 2023 год для Скорпионов женщин и мужчин. Финансовый и любовный гороскопы для Скорпионов на год Черного водяного кролика – далее в материале.

В гороскопе Скорпиона на 2023-й прописан успех, связанный с новыми начинаниями. Кролик собирается значительно улучшить жизнь знака. Но полагаться на само везение недостаточно. Представителям знака понадобится серьезно и настойчиво поработать для достижения своей цели.

Гороскоп на 2023 год для Скорпиона-женщины

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Астрологи отмечают, что женщинам-скорпионам нужно достичь баланса сил. Они не должны слишком обременять себя обязанностями. И совет этот касается как профессиональной, так и семейной сфер.

С самого начала 2023 у вас возникнет ощущение, что все чего-то хотят от вас. Но если вы будете отвечать на каждый запрос – сил не хватит ни на что. Вы только быстро измотаетесь. А еще мало кто поблагодарит вас за ваши старания. Поэтому, прежде чем помогать, подумайте: действительно ли вас просят выручить, а не пользуются вами.

Вместо этого вам лучше заняться личностными поисками. Понять, чего вы хотите и кем себя видите в обозримом будущем.

Еще один совет – быть более терпеливыми с людьми, которые вам встречаются. Ваша эмоциональная взрывчатость может напугать окружающих. Поэтому постарайтесь не конфликтовать, а также поменьше рассказывайте личные подробности незнакомцам.

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Гороскоп на 2023 год для Скорпиона-мужчины

Год Черного водяного кролика в жизни Скорпионов мужского пола будет очень ответственным. Не исключено, что он будет полон суеты. Представителям знака придется быстро принимать решения. Астрологи отмечают, что здесь Скорпионам-мужчинам помогут благоразумие и сдержанность. Им, безусловно, следует сбалансировать работу и отдых.

Основным барьером в новом году станет эмоциональность носителей знака. Возьмите себя в руки, особенно, когда общаетесь с незнакомцами. В противном случае, ваши слова могут использовать против вас. Коллеги тоже постараются совать палки вам в колеса.

В семье Скорпионам сильного пола также не помешает терпение. Несмотря на то, что Кролик будет всячески помогать в амурной сфере, в жизни мужчин-Скорпионов ожидается немало испытаний. Относитесь ко второй половине более чутко, старайтесь не ссориться и быть ответственнее.

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Любовный гороскоп для Скорпиона на 2023 год

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В год Кролика будет править Венера. Однако она не одарит Скорпионов своими щедротами в сфере любви. Приготовьтесь к напряжению во взаимоотношениях, которым вы сможете противодействовать только своим терпениям.

Свободные Скорпионы могут зациклиться на том, что в мире для них просто нет пары. Однако уже осенью-зимой 2023-го они изменят свое мнение. Тогда, вероятно, состоится интересное знакомство, которое перерастет в страсть.

Семейные скорпионы будут вынуждены позаботиться о крепости своей семьи. Возможно, придется определять лидера в этой области. Отстаивайте свое мнение, но будьте максимально мягкими со второй половинкой. Это поможет избежать затяжных ссор.

Весной может ослабнуть страсть, хотя сезон традиционно наоборот разжигает чувства. В жизни Скорпионов этот пыл просто сработает несколько позднее – летом.

Финансовый гороскоп для Скорпиона на 2023 год

Капитал – та сфера, в которой Скорпионы в новом году будут чувствовать себя удивительно уверенно. Доходы предпринимателей возрастут, а наемные работники смогут получить повышенную зарплату. В то же время возрастет и ответственность.

Звездочеты рекомендуют эффективно пользоваться заработанными деньгами. Лучшие инвестиции – те, которые будут задействованы для развития бизнеса.

Еще Скорпионам следует позаботиться о безопасности своих финансов. Существует значительный риск, что летом они станут жертвами мошенников. Так что лучше немного не доверять во время договоренностей, чем потом корить себя за легкомыслие.

Гороскоп здоровья для Скорпиона на 2023 год

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Самочувствие – тоже сфера жизни Скорпионов, которая может огорчить нестабильностью. Стресс, профессиональное выгорание и болезни нервной системы – все это может появиться в медкарте представителей знака. Вот почему так важно найти баланс между трудом и отдыхом, о котором упоминалось ранее. Постарайтесь переключаться на что-нибудь приятное. Гуляйте в парке, купайтесь, займитесь гимнастикой. Очень важно в 2023-м заботиться о своих суставах и позвоночнике.

Ранее мы писали о том, что в 2023-м ждет Весы. С комплексным гороскопом знака на год можно ознакомиться в предыдущем материале.