Какой церковный праздник 15 ноября и что нельзя делать
Христиане чтят преподобного Паисия и святых мучеников Гурия, Самона и Авива.
В воскресенье, 15 ноября, в день начала Рождественского поста по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023), православные христиане чтят память преподобного Паисия и святых мучеников Гурия, Самона и Авива. В народном календаре — Гурьев день. По старому стилю их вспоминают 28 ноября.
С именинами поздравляют обладателей имен: Варвара, Григорий, Гурий, Дмитрий, Евстахий, Иван, Маркел, Матвей, Никита, Николай, Паисий, Петр, Степан.
Какой церковный праздник 15 ноября
Паисий родился в Полтаве в семье священника. Когда ему было 13 лет, родители отдали мальчика в Киевскую Духовную академию. В 17 лет он начал странствовать по монастырям, чтобы найти наставника. В 1741 году был пострижен в рясофор с именем Парфений, после чего перебрался в Киево-Печерскую лавру. Потом святой отправился в Валахию, где ему дали благословение на жизнь в пустыне.
Долгие годы Парфений искал учителя, но так и не обрел. В 28 лет был пострижен в мантию с именем Паисий, к нему стали приходить монахи с просьбами о послушании.
Мученики Гурий, Самон и Авив пострадали за христианскую веру во время правления императоров Диоклетиана и Максимиана. За отказ поклониться языческим идолам, исповедников подвергли жестоким пыткам. Впоследствии их обезглавили.
Традиции и обычаи 15 ноября
В Гурьев день много работали и веселились. После тяжелого дня люди ходили в баню, верили, что вместе с грязью смоют грехи.
- Если снежно - будет лежать до весны.
- Если лошади громко ржут - к добрым вестям.
- Если ветрено - такая погода продержится до 19 декабря.
- Если мокрый снег - май будет дождливым.
Что нельзя делать 15 ноября
- Не стоит утром убираться в доме.
- Не нужно сплетничать и вспоминать былые обиды.
- Не стоит отказывать в милостыне и просьбах о помощи.
- Нельзя вечером есть мясо, рыбу и употреблять алкоголь.
- Не нужно идти на рыбалку и охоту.