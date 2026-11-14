АфишаАфиша
Русский Українська

Какой церковный праздник 15 ноября и что нельзя делать

Христиане чтят преподобного Паисия и святых мучеников Гурия, Самона и Авива.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 15 ноября и что нельзя делать
Люди ходили в баню и верили, что вместе с грязью смывают грехи.
открытые источники

В воскресенье, 15 ноября, в день начала Рождественского поста по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023), православные христиане чтят память преподобного Паисия и святых мучеников Гурия, Самона и Авива. В народном календаре — Гурьев день. По старому стилю их вспоминают 28 ноября. 

С именинами поздравляют обладателей имен: Варвара, Григорий, Гурий, Дмитрий, Евстахий, Иван, Маркел, Матвей, Никита, Николай, Паисий, Петр, Степан.

Какой церковный праздник 15 ноября

Паисий родился в Полтаве в семье священника. Когда ему было 13 лет, родители отдали мальчика в Киевскую Духовную академию. В 17 лет он начал странствовать по монастырям, чтобы найти наставника. В 1741 году был пострижен в рясофор с именем Парфений, после чего перебрался в Киево-Печерскую лавру. Потом святой отправился в Валахию, где ему дали благословение на жизнь в пустыне.

Долгие годы Парфений искал учителя, но так и не обрел. В 28 лет был пострижен в мантию с именем Паисий, к нему стали приходить монахи с просьбами о послушании.

Пре­по­доб­ный Па­и­сий.
Пре­по­доб­ный Па­и­сий.
открытые источники

Мученики Гурий, Самон и Авив пострадали за христианскую веру во время правления императоров Диоклетиана и Максимиана. За отказ поклониться языческим идолам, исповедников подвергли жестоким пыткам. Впоследствии их обезглавили.

Свя­тые му­че­ни­ки Гу­рий, Са­мон и Авив.
Свя­тые му­че­ни­ки Гу­рий, Са­мон и Авив.
открытые источники

Традиции и обычаи 15 ноября

В Гурьев день много работали и веселились. После тяжелого дня люди ходили в баню, верили, что вместе с грязью смоют грехи.

  • Если снежно - будет лежать до весны.
  • Если лошади громко ржут - к добрым вестям.
  • Если ветрено - такая погода продержится до 19 декабря.
  • Если мокрый снег - май будет дождливым.

Что нельзя делать 15 ноября

  • Не стоит утром убираться в доме.
  • Не нужно сплетничать и вспоминать былые обиды.
  • Не стоит отказывать в милостыне и просьбах о помощи.
  • Нельзя вечером есть мясо, рыбу и употреблять алкоголь.
  • Не нужно идти на рыбалку и охоту.
Читайте нас в Google.News
Теги:
традиции, что нельзя делать, какой праздник сегодня, церковный праздник, какой церковный праздник сегодня

Статьи по теме

Какой церковный праздник 14 ноября - традиции и что нельзя делать
Какой церковный праздник 14 ноября - традиции и что нельзя делать
Какой церковный праздник 13 ноября - традиции и что нельзя делать
Какой церковный праздник 13 ноября - традиции и что нельзя делать
Рецепт выходного дня: запечённая куриная печень в беконе
Рецепт выходного дня: запечённая куриная печень в беконе
Рецепт запеченной овсянки с черникой и бананом
Рецепт запеченной овсянки с черникой и бананом
Гороскоп на 14 ноября 2026 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 14 ноября 2026 года для всех знаков зодиака
Кардашьян в соблазнительном мини сверкнула бюстом и бедрами на пляже
Кардашьян в соблазнительном мини сверкнула бюстом и бедрами на пляже

Личность дня

Самые высокооплачиваемые актеры сериалов: кто зарабатывает 2 млн долларов за эпизод

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK