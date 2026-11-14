Какой церковный праздник 15 ноября и что нельзя делать

Христиане чтят преподобного Паисия и святых мучеников Гурия, Самона и Авива.

Автор: Мельник Анна

Люди ходили в баню и верили, что вместе с грязью смывают грехи.

В воскресенье, 15 ноября, в день начала Рождественского поста по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023), православные христиане чтят память преподобного Паисия и святых мучеников Гурия, Самона и Авива. В народном календаре — Гурьев день. По старому стилю их вспоминают 28 ноября.

С именинами поздравляют обладателей имен: Варвара, Григорий, Гурий, Дмитрий, Евстахий, Иван, Маркел, Матвей, Никита, Николай, Паисий, Петр, Степан.

Какой церковный праздник 15 ноября

Паисий родился в Полтаве в семье священника. Когда ему было 13 лет, родители отдали мальчика в Киевскую Духовную академию. В 17 лет он начал странствовать по монастырям, чтобы найти наставника. В 1741 году был пострижен в рясофор с именем Парфений, после чего перебрался в Киево-Печерскую лавру. Потом святой отправился в Валахию, где ему дали благословение на жизнь в пустыне.

Долгие годы Парфений искал учителя, но так и не обрел. В 28 лет был пострижен в мантию с именем Паисий, к нему стали приходить монахи с просьбами о послушании.

Пре­по­доб­ный Па­и­сий. открытые источники

Мученики Гурий, Самон и Авив пострадали за христианскую веру во время правления императоров Диоклетиана и Максимиана. За отказ поклониться языческим идолам, исповедников подвергли жестоким пыткам. Впоследствии их обезглавили.

Свя­тые му­че­ни­ки Гу­рий, Са­мон и Авив. открытые источники

Традиции и обычаи 15 ноября

В Гурьев день много работали и веселились. После тяжелого дня люди ходили в баню, верили, что вместе с грязью смоют грехи.

Если снежно - будет лежать до весны.

Если лошади громко ржут - к добрым вестям.

Если ветрено - такая погода продержится до 19 декабря.

Если мокрый снег - май будет дождливым.

Что нельзя делать 15 ноября