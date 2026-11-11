Какой церковный праздник 12 ноября и что нельзя делать

Православные христиане почитают Иоанна Милостивого.

Автор: Мельник Анна

В четверг, 12 ноября, православная церковь чтит память Иоанна Милостивого. В народном календаре — Снежный. Его вспоминают 12 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 25 ноября.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Александр, Афанасий, Степан, Федор.

Какой церковный праздник 12 ноября

Святитель Иоанн жил в VII веке, был патриархом в Константинополе. После смерти жены и детей полностью посвятил себя Богу, за что его царь Ираклий назначил патриархом. На своей должности Иоанн приказал найти всех нуждающихся и передать им, что они могут обращаться в храм за помощью. Святой был уверен, что раз он обращается к Иисусу за советом, то и люди могут это делать. Иоанн был примером благочестивой жизни для многих христиан.

Иоанн Милостивый открытые источники

Традиции и обычаи 12 ноября

На Иоанна заканчивали гулять свадьбы. Если кто не успел, лучше перенести на конец зимы-начало весны.

Если тепло - весна будет ранней.

Какая погода - таким будет и начало декабря.

Если дождливо - до 4 декабря будут оттепели.

Если облака плывут против ветра – к снегопаду в ближайшее время.

Что нельзя делать 12 ноября