Какой церковный праздник 5 ноября - традиции и что нельзя делать
Церковь почитает священномучеников Галактиона и Епистиму.
В четверг, 5 ноября, православные христиане почитают священномучеников Галактиона и Епистиму. В народном календаре — Галактион. Их вспоминают 5 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 18 ноября.
С именинами поздравляют носителей имен: Гавриил, Галактион, Григорий, Иона, Памфил, Тимофей, Тихон.
Какой церковный праздник 5 ноября
Галактион и Епистима были женихом и невестой. После обручения родители девушки удивлялись, почему Галактион не хочет близости с женой. Он отвечал, что так будет, пока девушка не примет христианство. Епистима послушалась и крестилась.
Позже Епистима осталась нетронутой, чтобы сохранить себя ради Господа. Супруги раздали все имущество и поселились в монастыре. Когда правитель Декий устроил гонение на христиан, Галактион и Епистима попали к нему на суд. Их раздели и стали мучить, но святая не хотела быть обнаженной. Она молилась, чтобы палачи ослепли - и Иисус услышал ее. Когда мучители начали просить об исцелении, то Христос вылечил их. После этого многие язычники уверовали в Бога. Но правитель не поддался и продолжал мучить святых, пока те не умерли.
Традиции и обычаи 5 ноября
На Галактиона завершался сбор редьки, а хозяйки готовили из нее блюда. Незамужние девушки молились святым, чтобы встретить хорошего мужа. Также они разбрасывали по двору монеты и приговаривали: "Мелочь рассыпаю, в свой дом женихов зазываю. Много монеток на земле, не будет отбоя от жениха мне".
- Если звезды тусклые - к осадкам.
- Если много звезд - к солнечной погоде на следующий день.
- Если солнце в тумане - к дождю.
Что нельзя делать 5 ноября
- Не стоит совершать крупные покупки.
- Не следует принимать важные решения.
- Не нужно затевать уборку.
- Нельзя подписывать документы.