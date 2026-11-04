Какой церковный праздник 5 ноября - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает священномучеников Галактиона и Епистиму.

Автор: Мельник Анна

В четверг, 5 ноября, православные христиане почитают священномучеников Галактиона и Епистиму. В народном календаре — Галактион. Их вспоминают 5 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 18 ноября.

С именинами поздравляют носителей имен: Гавриил, Галактион, Григорий, Иона, Памфил, Тимофей, Тихон.

Какой церковный праздник 5 ноября

Галактион и Епистима были женихом и невестой. После обручения родители девушки удивлялись, почему Галактион не хочет близости с женой. Он отвечал, что так будет, пока девушка не примет христианство. Епистима послушалась и крестилась.

Позже Епистима осталась нетронутой, чтобы сохранить себя ради Господа. Супруги раздали все имущество и поселились в монастыре. Когда правитель Декий устроил гонение на христиан, Галактион и Епистима попали к нему на суд. Их раздели и стали мучить, но святая не хотела быть обнаженной. Она молилась, чтобы палачи ослепли - и Иисус услышал ее. Когда мучители начали просить об исцелении, то Христос вылечил их. После этого многие язычники уверовали в Бога. Но правитель не поддался и продолжал мучить святых, пока те не умерли.

Галактион и Епистима открытые источники

Традиции и обычаи 5 ноября

На Галактиона завершался сбор редьки, а хозяйки готовили из нее блюда. Незамужние девушки молились святым, чтобы встретить хорошего мужа. Также они разбрасывали по двору монеты и приговаривали: "Мелочь рассыпаю, в свой дом женихов зазываю. Много монеток на земле, не будет отбоя от жениха мне".

Если звезды тусклые - к осадкам.

Если много звезд - к солнечной погоде на следующий день.

Если солнце в тумане - к дождю.

Что нельзя делать 5 ноября