Какой церковный праздник 26 октября - традиции и что нельзя делать
Церковь почитает святого Димитрия Солунского.
В понедельник, 26 октября, православные христиане чтят память великомученика Димитрия Солунского. Его вспоминают 26 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 8 ноября.
С Днем ангела поздравляют обладателей имен: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иосафе, Лупп, Митродор, Феофил.
Какой церковный праздник 26 октября
Димитрий Солунский родился в семье правителя города Солуни. Его родители были тайными христианами, они крестили сына и воспитывали в благочестии. После смерти отца Димитрий стал проконсулом Солунским. Тогда правитель Максимиан приказал ему изгнать всех христиан, но Димитрий начал проповедовать христианство.
Император узнал о действиях святого и отправил Димитрия в тюрьму, а после казнил. Тело проповедника ночью похоронили солунские христиане, а раб Димитрия по имени Лупп взял его ризу и кольцо, орошаемые кровью. С их помощью Лупп совершил много чудес.
Традиции и обычаи 26 октября
На Димитрия принято поминать усопших, хозяйки готовили блины. Помимо первого блина покойному, также оставляли стакан воды и полотенце, чтобы умерший мог напиться воды и умыться.
- Если снегопад - к Пасхе не растает.
- Если утром иней - к снежной зиме.
- Если холодно - зима будет поздно.
- Если оттепель - к теплой зиме и весне.
Что нельзя делать 26 октября
- Не стоит купаться и стирать вещи.
- Не следует съедать первый блин.
- Не нужно рисовать символы, значение которые неизвестно.
- Нельзя тяжело физически трудиться.
- Не стоит брать кредит или давать в долг.