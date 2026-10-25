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Какой церковный праздник 26 октября - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает святого Димитрия Солунского.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 26 октября - традиции и что нельзя делать
Великомученик Димитрий Солунский.
открытые источники

В понедельник, 26 октября, православные христиане чтят память великомученика Димитрия Солунского. Его вспоминают 26 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 8 ноября. 

С Днем ангела поздравляют обладателей имен: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иосафе, Лупп, Митродор, Феофил.

Какой церковный праздник 26 октября

Димитрий Солунский родился в семье правителя города Солуни. Его родители были тайными христианами, они крестили сына и воспитывали в благочестии. После смерти отца Димитрий стал проконсулом Солунским. Тогда правитель Максимиан приказал ему изгнать всех христиан, но Димитрий начал проповедовать христианство.

Император узнал о действиях святого и отправил Димитрия в тюрьму, а после казнил. Тело проповедника ночью похоронили солунские христиане, а раб Димитрия по имени Лупп взял его ризу и кольцо, орошаемые кровью. С их помощью Лупп совершил много чудес.

Димитрий Солунский.
Димитрий Солунский.
открытые источники

Традиции и обычаи 26 октября

На Димитрия принято поминать усопших, хозяйки готовили блины. Помимо первого блина покойному, также оставляли стакан воды и полотенце, чтобы умерший мог напиться воды и умыться.

  • Если снегопад - к Пасхе не растает.
  • Если утром иней - к снежной зиме.
  • Если холодно - зима будет поздно.
  • Если оттепель - к теплой зиме и весне.

Что нельзя делать 26 октября

  • Не стоит купаться и стирать вещи.
  • Не следует съедать первый блин.
  • Не нужно рисовать символы, значение которые неизвестно.
  • Нельзя тяжело физически трудиться.
  • Не стоит брать кредит или давать в долг.
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