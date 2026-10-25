Какой церковный праздник 26 октября - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает святого Димитрия Солунского.

Автор: Мельник Анна

В понедельник, 26 октября, православные христиане чтят память великомученика Димитрия Солунского. Его вспоминают 26 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 8 ноября.

С Днем ангела поздравляют обладателей имен: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иосафе, Лупп, Митродор, Феофил.

Какой церковный праздник 26 октября

Димитрий Солунский родился в семье правителя города Солуни. Его родители были тайными христианами, они крестили сына и воспитывали в благочестии. После смерти отца Димитрий стал проконсулом Солунским. Тогда правитель Максимиан приказал ему изгнать всех христиан, но Димитрий начал проповедовать христианство.

Император узнал о действиях святого и отправил Димитрия в тюрьму, а после казнил. Тело проповедника ночью похоронили солунские христиане, а раб Димитрия по имени Лупп взял его ризу и кольцо, орошаемые кровью. С их помощью Лупп совершил много чудес.

Димитрий Солунский. открытые источники

Традиции и обычаи 26 октября

На Димитрия принято поминать усопших, хозяйки готовили блины. Помимо первого блина покойному, также оставляли стакан воды и полотенце, чтобы умерший мог напиться воды и умыться.

Если снегопад - к Пасхе не растает.

Если утром иней - к снежной зиме.

Если холодно - зима будет поздно.

Если оттепель - к теплой зиме и весне.

Что нельзя делать 26 октября