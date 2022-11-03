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Бужинская показала свой патриотический отдых с мужем на Канарах – фото

Екатерина Бужинская запланировала концерт на Канарских островах, куда взяла одежду для создания разнообразных луков.

Автор: Дмитрий Сыч
Бужинская показала свой патриотический отдых с мужем на Канарах – фото
Бужинская часто одевается в сине-желтые наряды
instagram buzhynska

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская находится в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария на Канарских островах. Там у нее сегодня, 3 ноября, запланирован благотворительный концерт.

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Пока до сцены еще не дошло, исполнительница насладилась видами населенного пункта. Среди одежды, которую она взяла с собой, были и наряды в сине-желтых цветах.

На снимках нет сына и дочери певицы. Однако есть супруг Димитар, который также выразил посредством одежды свою поддержку Украине.

instagram buzhynska

instagram buzhynska

instagram buzhynska

instagram buzhynska

instagram buzhynska

instagram buzhynska

instagram buzhynska

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Раньше мы писали об отдыхе жены Виктора Павлика Екатерины в Египте. В теплую страну женщина отправилась с их сыном.

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Теги:
концерт, фото, отдых, Екатерина Бужинская

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