Бужинская показала свой патриотический отдых с мужем на Канарах – фото
Екатерина Бужинская запланировала концерт на Канарских островах, куда взяла одежду для создания разнообразных луков.
Бужинская часто одевается в сине-желтые наряды
instagram buzhynska
Народная артистка Украины Екатерина Бужинская находится в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария на Канарских островах. Там у нее сегодня, 3 ноября, запланирован благотворительный концерт.
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Пока до сцены еще не дошло, исполнительница насладилась видами населенного пункта. Среди одежды, которую она взяла с собой, были и наряды в сине-желтых цветах.
На снимках нет сына и дочери певицы. Однако есть супруг Димитар, который также выразил посредством одежды свою поддержку Украине.
instagram buzhynska
instagram buzhynska
instagram buzhynska
instagram buzhynska
instagram buzhynska
instagram buzhynska
instagram buzhynska
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Раньше мы писали об отдыхе жены Виктора Павлика Екатерины в Египте. В теплую страну женщина отправилась с их сыном.