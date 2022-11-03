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Кардашьян призналась, как ее оскорбляют фанаты Канье Уэста

Когда звезды находились в браке, рэпер часто помогал жене в выборе оригинальных аутфитов.

Автор: Шапарь Анастасия
Кардашьян призналась, как ее оскорбляют фанаты Канье Уэста
Ким Кардашьян.
instagram kimkardashian

Звезда реалити Ким Кардашьян на днях появилась на публике в наряде от бренда Balenciaga, в платье с большим узором в виде пламени. Тогда на звезду накинулись фанаты ее бывшего мужа, рэпера Канье Уэста.

Аудитория считает, что после развода у Ким испортился вкус в вопросе вещей. Поклонники считают, что когда она была замужем за рэпером, он помог ей стать иконой стиля. Во время нового эпизода сериала Hulu "Семейство Кардашьян" Ким ответила хейтерам.

Наряд Ким раскритиковали.
Наряд Ким раскритиковали.
Getty Images

"Позвольте мне сказать одну вещь об огненном наряде, о котором все говорят. В Интернете люди уничтожили меня и сказали: "Вот что она имеет без Канье". Первый образ, который она одевает сама, наверняка все наряды от Канье закончились, " - заявила Кардашьян. 

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян прокомментировала скандал с антисемитскими выражениями Канье.

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Теги:
Канье Уэст, Ким Кардашьян

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