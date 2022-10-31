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Хореограф Женя Кот задался вопросом, как Влад Яма выехал из Украины

При этом танцор не осуждает поступок коллеги.

Автор: Шапарь Анастасия
Хореограф Женя Кот задался вопросом, как Влад Яма выехал из Украины
Женя Кот не осуждает поступок Влада Ямы.

Украинский хореограф Женя Кот прокомментировал выезд в США своего коллеги Влада Ямы на начале полномасштабной войны. В интервью Rostyslove Production танцор признался, что не осуждает Яму, но не не может понять, как тот пересек границу. 

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Кот задался вопросом, законным ли путем покинул Украину его звездный коллега.

"Я не могу осудить его решение. Это его жизнь, и он принимает решения, которые хочет. Для меня вопрос - как люди покинули страну. Это 100% вопрос. Другой вопрос, как законным путем можно было это сделать, если в 5:30 утра был введено военное положение. Вопрос завис в воздухе. Я не выехал из страны, но тоже имел возможность. Я выезжал на несколько дней искать авто для ребят по волонтерскому удостоверению. Сейчас я тут. Что касается Влада. Так он сделал. Так он чувствует. Я не осуждаю людей, которые не хотят воевать. Есть люди, которые боятся крови, теряют сознание. Возможно, он такой. Я не знаю. Не мне его судить. А нашим правоохранительным органам. Плюс, общество дает оценку нашим действиям. Совесть должна быть. Никому и ничего мы запретить не можем," - прокомментировал хореограф.

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Также Женя признался, что был удивлен вступлению в ряды ВСУ Дмитрия Дикусара. 

"Я не ожидал, что он сразу пойдет в ВСУ. Я пробовал в тероборону записываться. Пришел, а там очередь была - ну просто тьма. Потом еще делал "коктейли Молотова", приносил ящик, и мне говорили: "У нас уже негде их ставить". У меня не было военного опыта, я не умел стрелять, да ничего не умел до того момента. У меня же был еще и белый билет. Во время мобилизации это получается ограниченно годен. Ты знаешь о моих травмах, то есть из-за них меня могут и не взять," - поведал танцор.

Ранее мы писали, что Игорь Кондратюк получил награду за помощь территориальной обороне.

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Теги:
кот, Влад Яма

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