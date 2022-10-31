Дорофееву заподозрили в беременности: что ответила певица
Артистка отметила, что не является чайлдфри.
Надя Дорофеева.
instagram nadyadorofeeva
Украинская певица Надя Дорофеева решила пообщаться с поклонниками через рубрику "вопрос-ответ" в Инстаграме. У звезды узнали, как она относится к детям, и даже заподозрили в беременности.
Читай также: "Помогите": Дорофеева показала, как Кацурин поет в постелиФанаты узнали, действительно ли певица в интересном положении. Дорофеева ответила лаконично и честно, что нет, а также показала фото с плоским торсом.
Звезда ответила на подозрение в беременности.
instagram nadyadorofeeva
Тогда поклонники решили, что возможно Надя является чайлдфри, и сознательно отказалась от материнства. И тут Дорофеева ответила отрицательно.
Ранее мы писали, что Надя Дорофеева показала свежее фото с Мишей Кацуриным.