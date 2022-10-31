Дорофееву заподозрили в беременности: что ответила певица

Артистка отметила, что не является чайлдфри.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Надя Дорофеева решила пообщаться с поклонниками через рубрику "вопрос-ответ" в Инстаграме. У звезды узнали, как она относится к детям, и даже заподозрили в беременности.

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Фанаты узнали, действительно ли певица в интересном положении. Дорофеева ответила лаконично и честно, что нет, а также показала фото с плоским торсом.

Звезда ответила на подозрение в беременности. instagram nadyadorofeeva

Тогда поклонники решили, что возможно Надя является чайлдфри, и сознательно отказалась от материнства. И тут Дорофеева ответила отрицательно.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева показала свежее фото с Мишей Кацуриным.