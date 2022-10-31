АфишаАфиша
Русский Українська

Дорофееву заподозрили в беременности: что ответила певица

Артистка отметила, что не является чайлдфри.

Автор: Шапарь Анастасия
Дорофееву заподозрили в беременности: что ответила певица
Надя Дорофеева.
instagram nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева решила пообщаться с поклонниками через рубрику "вопрос-ответ" в Инстаграме. У звезды узнали, как она относится к детям, и даже заподозрили в беременности.

Читай также: "Помогите": Дорофеева показала, как Кацурин поет в постели

Фанаты узнали, действительно ли певица в интересном положении. Дорофеева ответила лаконично и честно, что нет, а также показала фото с плоским торсом.

Звезда ответила на подозрение в беременности.
Звезда ответила на подозрение в беременности.
instagram nadyadorofeeva

Тогда поклонники решили, что возможно Надя является чайлдфри, и сознательно отказалась от материнства. И тут Дорофеева ответила отрицательно. 

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева показала свежее фото с Мишей Кацуриным. 

Читайте нас в Google.News
Теги:
Надя Дорофеева, беременность

Статьи по теме

Кацурин откровенно о личной жизни: Я очень разговорчивый в постели
Кацурин откровенно о личной жизни: Я очень разговорчивый в постели
Дорофеева показала новое фото с Кацуриным
Дорофеева показала новое фото с Кацуриным
"Помогите": Дорофеева показала, как Кацурин поет в постели
"Помогите": Дорофеева показала, как Кацурин поет в постели
Дорофеева показала свой дом 24 февраля в новом клипе
Дорофеева показала свой дом 24 февраля в новом клипе
Супруга Олега Сенцова беременна
Супруга Олега Сенцова беременна
Монатик поведал, как общается с Дорофеевой и Дантесом после их расставания
Монатик поведал, как общается с Дорофеевой и Дантесом после их расставания

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK