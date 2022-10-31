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Квиткова пожаловалась на качество ринопластики у экс-мужа Каминской: Сейчас у меня разные ноздри

Звезда не может полгода попасть на прием.

Автор: Шапарь Анастасия
Квиткова пожаловалась на качество ринопластики у экс-мужа Каминской: Сейчас у меня разные ноздри
Даша Квиткова.
instagram kvittkova

Украинская блогерша Даша Квиткова пожаловалась на некачественную операцию на носу, которую делала у известного хирурга, бывшего мужа Славы Каминской, - Эдгара Каминского. В интервью Петру Заставному звезда призналась, что теперь у нее разные ноздри и ямочка, ради которой она и легла "подь нож".

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Квиткова призналась, что более полугода не может попасть к врачу, так как он выехал за границу. Девушка поведала, что решилась на ринопластику, так как ее хейтили. Даша поведала, что заплатила огромные деньги за операцию у звездного пластического хирурга. 

"Я адекватно понимаю, что то, что я ему заплатила, это too much. И я за эти средства рассчитывала на какое-то типа нормальное отношение. Сейчас у меня разные ноздри, хотя он начинает мне рассказывать: "Это было у вас до операции". Я говорю: "Ок, до операции у меня были разные ноздри. Но я оплатила операцию и операция прошла," - рассказала блогерша.

Девушка объяснила, что решилась на ринопластику, так как хотела избавиться от ямочки на носу, которая действительно исчезла после хирургического вмешательства. Но со временем проявилась. Когда Квиткова хотела вновь встретиться с хирургом, в клинике ей сообщили, что Каминский в Италии.

"Я написала в начале полномасштабного вторжения. Прошло полгода, я им пишу, что я жду. И администратор мне говорит: "Эдгар сейчас в Италии, поэтому, если вы хотите попасть к нему на консультацию, можете приехать в Италию". То есть, я заплатила дох*я и теперь мне надо оплатить самой себе билет, отель, и приехать к Эдгару чтобы он исправил то, за что я уже заплатила?" – пожаловалась Даша.

Ранее мы писали, что главный герой Холостяка ответил на критику поклонников, которые не оценили украинский дубляж.

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Теги:
Слава Каминская, пластические операции, Дарья Квиткова

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