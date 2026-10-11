Какой церковный праздник 12 октября и что нельзя делать

Церковь почитает мучеников Прова, Тараха и Андроника, а также преподобного Косму.

Автор: Мельник Анна

В понедельник, 12 октября, православные христиане чтят память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, а также преподобного Косму. Их вспоминают 12 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 25 октября.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Иван, Кузьма, Федот, Тарас, Макар.

Какой церковный праздник 12 октября

Мученики Пров, Тарах и Андроник пострадали за христианскую веру в 304 году в городе Тарсе Киликийском. Когда язычники предложили святым принести жертву идолам, Тарах заявил, что приносит жертву только Истинному Богу в чистом сердце. Тогда проконсул предал их пыткам.

Косма потерял родителей в раннем детстве, и его взяли на воспитания родители святого Иоанна Дамаскина. Растили как родного сына - в благочестии и вере. Когда достиг совершеннолетия, Косма отправился в монастырь и совершил много подвигов. Когда начались гонения на христиан, Косма убедил Дамаскина защищать иконы и писать вмести сочинения. Святой отошел к Богу в глубокой старости примерно в 787 году.

Традиции и обычаи 12 октября

Святого Андроника называли мудрым звездочетом, поэтому в день памяти святого наблюдали за звездным небом.

12 октября шла молотьба, отчего самым популярным блюдом на столе была овсяная, пшенная и ячменная каша.

Если много звезд - к хорошему урожаю.

Если гром - к теплой зиме.

Если ветер постоянно меняет направление - к длительным дождям.

Если северный ветер - ждать похолодания.

Если птицы летят низко к земле - к ранней и морозной зиме.

Что нельзя делать 12 октября