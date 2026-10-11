Какой церковный праздник 12 октября и что нельзя делать
Церковь почитает мучеников Прова, Тараха и Андроника, а также преподобного Косму.
В понедельник, 12 октября, православные христиане чтят память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, а также преподобного Косму. Их вспоминают 12 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 25 октября.
С Днем ангела поздравляют носителей имен: Иван, Кузьма, Федот, Тарас, Макар.
Какой церковный праздник 12 октября
Мученики Пров, Тарах и Андроник пострадали за христианскую веру в 304 году в городе Тарсе Киликийском. Когда язычники предложили святым принести жертву идолам, Тарах заявил, что приносит жертву только Истинному Богу в чистом сердце. Тогда проконсул предал их пыткам.
Косма потерял родителей в раннем детстве, и его взяли на воспитания родители святого Иоанна Дамаскина. Растили как родного сына - в благочестии и вере. Когда достиг совершеннолетия, Косма отправился в монастырь и совершил много подвигов. Когда начались гонения на христиан, Косма убедил Дамаскина защищать иконы и писать вмести сочинения. Святой отошел к Богу в глубокой старости примерно в 787 году.
Традиции и обычаи 12 октября
Святого Андроника называли мудрым звездочетом, поэтому в день памяти святого наблюдали за звездным небом.
12 октября шла молотьба, отчего самым популярным блюдом на столе была овсяная, пшенная и ячменная каша.
- Если много звезд - к хорошему урожаю.
- Если гром - к теплой зиме.
- Если ветер постоянно меняет направление - к длительным дождям.
- Если северный ветер - ждать похолодания.
- Если птицы летят низко к земле - к ранней и морозной зиме.
Что нельзя делать 12 октября
- Нельзя стирать вещи.
- Не стоит передавать вещи через порог.
- Не нужно оставлять открытыми ворота на ночь.
- Не следует обижать людей.