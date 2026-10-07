Какой церковный праздник 8 октября - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает свя­тую Та­и­сию и пре­по­доб­ную Пе­ла­гею.

Автор: Мельник Анна

В четверг, 8 октября, православные христиане вспоминают преподобную Таисию Египетскую и преподобную Пелагию Антиохийскую. Их почитают 8 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 21 октября. 8 октября в Украине празднуют День юриста, Международный день подиатрии, Всемирный день осьминога, Всемирный день биометрии.

С именинами поздравляют носителей имен: Виктор, Владимир, Николай, Дмитрий, Василий, Иван, Павел, Петр, Таисия, Татьяна, Пелагея, Елизавета, Надежда, Мария.

Какой церковный праздник 8 октября

Пелагия Антиохийская жила в 3 веке. Девушка отличалась необыкновенной красотой, и до принятия христианства вела распутный образ жизни: была танцовщицей и блудницей. Однажды в Антиохии проходил собор, на который съехались епископы со всей Сирии. Один из них, епископ Нонн, увидел Пелагию и был поражен ее бесстыдством, поэтому всю ночь молился о спасении его души.

На следующее утро неведомая сила привела Пелагию в храм. Богослужение и проповедь настолько поразили девушку, что она пришла в ужас своей грешной жизни. Поэтому Пелагия обратилась к епископу Нонну с просьбой крестить ее. Обратившись в христианство, Пелагия раздала все имущество нищим и под видом юноши приняла монашеский постриг. До ее смерти никто не догадывался, что она женщина.

Таисия родом из Египта, воспитывалась матерью, которая вела развратный образ жизни, поэтому сама выбрала такой же путь. Девушка сводила с ума многих мужчин, а юноши отдавали последнее за свидание с ней, а женатые мужчины уходили от жен.

Святой Пафнутий, который исцелял грешников, оделся в светский наряд и назначил свидание с Таисией. Во время разговора он понял, что внутри девушки еще есть мысль о вере, и сказал, что она будет отвечать перед Господом за все свои деяния и души погубленных ею людей. Таисия испугалась, собрала все сокровища, нажитые развратным путем, и сожгла на площади. После чего Пафнутий отвел ее в монастырь, где она 3 года прожила в затворе.

Традиции и обычаи 8 октября

В народе этот день называли Ознобицы и поговорили: "С Трифона и Пелагеи все холоднее". Именно с этого дня люди планировали, какую одежду станут носить зимой.

Если лес посерел - ждать морозной погоды.

Если с березы не опали все листья - к позднему снегу.

Если облака низко плывут - к холодам.

Яркие звезды - к хорошей погоде.

Если вокруг солнца туманный ореол - в ближайшие дни будет ясная погода.

Если луна в кругах - ждать засушливого лета.

Что нельзя делать 8 октября