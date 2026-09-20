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Какой церковный праздник 21 сентября - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает святого апостола Кодрата, свя­щен­но­му­че­ни­ков Ипа­тия и Ан­дрея.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 21 сентября - традиции и что нельзя делать
В день Кодрата принято убираться в своих домах
freepik.com

В понедельник, 21 сентября, православные христиане вспоминают святого апостола Кодрата, свя­щен­но­му­че­ни­ков — епископа Ипа­тия и пресвитера Андрея. Их почитают 21 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 4 октября. 21 сентября в Украине и мире празднуют День мира в Украине и Международный день мира. 

С днем ангела поздравляют носителей имен: Андрей, Данила, Дмитрий, Кондрат, Назар.

Какой церковный праздник 21 сентября

Священномученики Ипатий и Андрей жили в VIII веке при Льве Исавре. В городе Ефес Ипатий трудился епископом, а Андрей — пресвитером. За свою веру в Иисуса Христа христиан подвергли мучениям: мученикам содрали кожу головы и сжигали иконы на их теле.

Пре­сви­тер Ан­дрей.
Пре­сви­тер Ан­дрей.
azbyka.ru

Епископ Кодрат — апостол от семидесяти, который проповедовал слово Божие в I веке. За свою деятельность в Афинах епископ многих обратил в христианство. Однажды язычники схватили Кондрата и бросили в тюрьму. Апостол скончался от голода.

Святой апостол Кодрат.
Святой апостол Кодрат.
azbyka.ru

Традиции и обычаи 21 сентября

В день Кодрата принято убираться в своих домах и сараях для скота. Хозяйки готовили пироги с разными начинками, а также варили кашу.

  • Если ясная погода - к холодной зиме.
  • Если мало грибов, но много орехов - ждать снежной зимы.
  • Если домашние птицы линяют - к скорой зиме.
  • Если в норах кротов много соломы - к суровой зиме.
  • Если листья березы желтеют сверху - к ранней весне.
  • День холодный, а ночь теплая - ждать непогоды. 

Что нельзя делать 21 сентября

  • Не стоит совершать спонтанные покупки.
  • Не нужно обманывать. 
  • Не следует ничего поднимать с перекрестков.
  • Нельзя ссориться.
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