Какой церковный праздник 21 сентября - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает святого апостола Кодрата, свя­щен­но­му­че­ни­ков Ипа­тия и Ан­дрея.

Автор: Мельник Анна

В день Кодрата принято убираться в своих домах

В понедельник, 21 сентября, православные христиане вспоминают святого апостола Кодрата, свя­щен­но­му­че­ни­ков — епископа Ипа­тия и пресвитера Андрея. Их почитают 21 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 4 октября. 21 сентября в Украине и мире празднуют День мира в Украине и Международный день мира.

С днем ангела поздравляют носителей имен: Андрей, Данила, Дмитрий, Кондрат, Назар.

Какой церковный праздник 21 сентября

Священномученики Ипатий и Андрей жили в VIII веке при Льве Исавре. В городе Ефес Ипатий трудился епископом, а Андрей — пресвитером. За свою веру в Иисуса Христа христиан подвергли мучениям: мученикам содрали кожу головы и сжигали иконы на их теле.

Пре­сви­тер Ан­дрей. azbyka.ru

Епископ Кодрат — апостол от семидесяти, который проповедовал слово Божие в I веке. За свою деятельность в Афинах епископ многих обратил в христианство. Однажды язычники схватили Кондрата и бросили в тюрьму. Апостол скончался от голода.

Святой апостол Кодрат. azbyka.ru

Традиции и обычаи 21 сентября

В день Кодрата принято убираться в своих домах и сараях для скота. Хозяйки готовили пироги с разными начинками, а также варили кашу.

Если ясная погода - к холодной зиме.

Если мало грибов, но много орехов - ждать снежной зимы.

Если домашние птицы линяют - к скорой зиме.

Если в норах кротов много соломы - к суровой зиме.

Если листья березы желтеют сверху - к ранней весне.

День холодный, а ночь теплая - ждать непогоды.

Что нельзя делать 21 сентября