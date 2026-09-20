Какой церковный праздник 21 сентября - традиции и что нельзя делать
Церковь почитает святого апостола Кодрата, священномучеников Ипатия и Андрея.
В понедельник, 21 сентября, православные христиане вспоминают святого апостола Кодрата, священномучеников — епископа Ипатия и пресвитера Андрея. Их почитают 21 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 4 октября. 21 сентября в Украине и мире празднуют День мира в Украине и Международный день мира.
С днем ангела поздравляют носителей имен: Андрей, Данила, Дмитрий, Кондрат, Назар.
Какой церковный праздник 21 сентября
Священномученики Ипатий и Андрей жили в VIII веке при Льве Исавре. В городе Ефес Ипатий трудился епископом, а Андрей — пресвитером. За свою веру в Иисуса Христа христиан подвергли мучениям: мученикам содрали кожу головы и сжигали иконы на их теле.
Епископ Кодрат — апостол от семидесяти, который проповедовал слово Божие в I веке. За свою деятельность в Афинах епископ многих обратил в христианство. Однажды язычники схватили Кондрата и бросили в тюрьму. Апостол скончался от голода.
Традиции и обычаи 21 сентября
В день Кодрата принято убираться в своих домах и сараях для скота. Хозяйки готовили пироги с разными начинками, а также варили кашу.
- Если ясная погода - к холодной зиме.
- Если мало грибов, но много орехов - ждать снежной зимы.
- Если домашние птицы линяют - к скорой зиме.
- Если в норах кротов много соломы - к суровой зиме.
- Если листья березы желтеют сверху - к ранней весне.
- День холодный, а ночь теплая - ждать непогоды.
Что нельзя делать 21 сентября
- Не стоит совершать спонтанные покупки.
- Не нужно обманывать.
- Не следует ничего поднимать с перекрестков.
- Нельзя ссориться.