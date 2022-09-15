Бывшая участница ВИА Гры будет судить россиян на талант-шоу в Венгрии

Эрика Герцег, молчащая о вторжении России в Украину, присоединилась к венгерскому телепроекту.

Уроженка Закарпатской области Эрика Герцег, прославившаяся благодаря участию в "ВИА Гре", не высказывается о широкомасштабной агрессии с самого начала. Несколько месяцев назад исполнительница перебралась в Венгрию, а теперь заняла одно из наставнических кресел на тамошнем "Х-Факторе". Женщина будет оценивать выступления исполнителей, среди которых – и россиянка. Такое известие опубликовано на ресурсе 444.hu.

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В издании отметили, что Герцег была "практически никому не известна в Венгрии", пока ее не пригласили в проект. Далее напомнили, что она родилась на Закарпатье, потом жила в Киеве, а затем отправилась в Казахстан, где начала сольную карьеру. Эрика пробыла в "ВИА Гре" семь лет.

Также автор статьи отметила, что в первом эфире шоу не прозвучало ни слова о российско-украинской войне, даже когда среди конкурсанток появилась россиянка. Та очень обрадовалась, что имеет дело с Герцег, которую назвала большой звездой и весьма популярной в России.

"В измерении X-Factor не существует войны как таковой, как и разбомбленных городов и погибших мирных жителей", – отметила журналистка Юли Мизарос.

instagram erikaherceg

instagram erikaherceg

instagram erikaherceg

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