Адриана Лима родила третьего ребенка – фото

Бразильская супермодель впервые стала матерью сына.

Семья звезды модной индустрии Адрианы Лимы пополнилась. 41-летняя бразильянка родила сына. Мальчика от бойфренда Андре Ламерса пара назвала Кайном. Таким известием роженица поделилась у себя в Инстаграме.

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Младенец появился на свет еще 29 августа. Имя ребенка – это оттенок голубого, которым называют водоемы недалеко от Мальдивских островов.

На фотографии, которой поделилась известная мать, не скрыто лицо сына. В то же время особо и не показано. Лима опубликовала изображение глаза Кайна.

У Адрианы также есть две дочери – Валентина (12 лет) и Сиена (9 лет). Эти дети родились во время ее брака с сербским баскетболистом Марко Яричем.

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Ранее мы писали о том, что Гвинет Пэлтроу показала редкие кадры со своими потомками от вокалиста Coldplay. У актрисы есть сын и дочь.