"Сорвалась с цепи": Астафьева показала свой рыболовный успех
Дарья Астафьева поделилась с подписчиками снимками с судаком.
Украинская модель и певица Дарья Астафьева уразнообразила свою инстаграм-ленту снимками с рыбалки. Блогерша выложила две фотографии, сделанные на лодке посреди водоема.
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На кадрах Астафьева стоит в спортивных штанах, реглане и пуховике. У нее в руке – рыба, а сзади виднеются ивы.
"От судьбы не укроешься… (с) Судьба Викторовна Астафьева", – в шутку подписала снимки их виновница.
Также любимица покойного Хью Хефнера добавила, что пойманного судачка выпустила "к своей семье".
В комментариях Дарью Астафьеву похвалили за такое наполнение страницы. В частности, написали: "Наконец-то годный контент". На это узнаваемое лицо ответило: "Сорвалась с цепи".
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