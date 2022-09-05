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"Сорвалась с цепи": Астафьева показала свой рыболовный успех

Дарья Астафьева поделилась с подписчиками снимками с судаком.

Автор: Дмитрий Сыч
"Сорвалась с цепи": Астафьева показала свой рыболовный успех
Порыбачив, Астафьева выпустила улов
instagram da_astafieva

Украинская модель и певица Дарья Астафьева уразнообразила свою инстаграм-ленту снимками с рыбалки. Блогерша выложила две фотографии, сделанные на лодке посреди водоема.

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На кадрах Астафьева стоит в спортивных штанах, реглане и пуховике. У нее в руке – рыба, а сзади виднеются ивы.

"От судьбы не укроешься… (с) Судьба Викторовна Астафьева", – в шутку подписала снимки их виновница.

instagram da_astafieva

instagram da_astafieva

Также любимица покойного Хью Хефнера добавила, что пойманного судачка выпустила "к своей семье".

В комментариях Дарью Астафьеву похвалили за такое наполнение страницы. В частности, написали: "Наконец-то годный контент". На это узнаваемое лицо ответило: "Сорвалась с цепи".

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Ранее мы писали о том, что украинская политик Мария Мезенцева показала, как копала картофель на Черниговщине.

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Теги:
фото, рыба, досуг, Даша Астафьева

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