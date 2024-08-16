Какой церковный праздник 17 августа и что нельзя делать
Православная церковь чтит память святого мученика Мирона.
В субботу, 17 августа, православные христиане вспоминают святого мученика Мирона. В народном календаре - Миронов день. Его вспоминают 17 августа по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 30 августа. 17 августа в Украине и мире празднуют Международный день черного кота, Всемирный день медоносных пчел, Всемирный день бездомных животных.
С Днем ангела поздравляют носителей имен: Алипий, Евтихиан, Киприан (Куприан), Коронат, Лев, Мирон, Павел, Патрокл, Роза, Стратон, Филипп, Фирс и Иулиания (Юлия, Ульяна).
Какой церковный праздник 17 августа
Пресвитер Мирон был милостивым к людям. Однажды, в Рождество Христово, он совершал богослужения. В храм вошел местный правитель Антипатр с воинами, чтобы схватить христиан отправить на мучения. Тогда Мирон стал заступаться за паству, обвиняя правителя в жестокости. За это святого предали мучениям: его повесили и строгали тело железными гребнями. Потом мученика отправили в раскаленную печь, но Бог спас Мирона. Близ стоящие, до 150 человек, были обожжены огнем из печи.
Правитель потребовал от мученика приклониться идолам. Когда услышал отказ, то приказал резать ремни из кожи Мирона. Святой взял один из ремней и бросил в лицо Антипатра. Правитель пришел в ярость и приказал Мирона строгать железом по ободранному телу, а затем бросить мученика на съедение зверям. Но звери его не тронули. Чувствуя себя побежденным, Антипатр в ярости покончил с собой.
Традиции и обычаи 17 августа
На Мирона принято помогать вдовам, сиротам и обездоленным. Также люди объединялись, чтобы помочь друг другу подготовиться к зиме: нарубить дров, заготовить провиант, подготовить почву к следующему году. Обрезали малину, которая уже уродила, чтобы в будущем году урожай был еще больше.
17 августа принято избавляться от старых вещей методом сжигания. Люди верили, что это поможет выгнать из дома злые силы.
- Если туман и роса - к хорошей погоде.
- Если солнце в тучах - к дождю в ближайшие дни.
- Если небо красное на восходе - к ветренной погоде.
Что нельзя делать 17 августа
- Нельзя посещать кладбище.
- Не стоит долго смотреть в зеркало.
- Не нужно планировать свадьбу и помолвку.