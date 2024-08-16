Какой церковный праздник 17 августа и что нельзя делать

Православная церковь чтит память святого мученика Мирона.

Автор: Мельник Анна

В субботу, 17 августа, православные христиане вспоминают святого мученика Мирона. В народном календаре - Миронов день. Его вспоминают 17 августа по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 30 августа. 17 августа в Украине и мире празднуют Международный день черного кота, Всемирный день медоносных пчел, Всемирный день бездомных животных.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Алипий, Евтихиан, Киприан (Куприан), Коронат, Лев, Мирон, Павел, Патрокл, Роза, Стратон, Филипп, Фирс и Иулиания (Юлия, Ульяна).

Какой церковный праздник 17 августа

Пресвитер Мирон был милостивым к людям. Однажды, в Рождество Христово, он совершал богослужения. В храм вошел местный правитель Антипатр с воинами, чтобы схватить христиан отправить на мучения. Тогда Мирон стал заступаться за паству, обвиняя правителя в жестокости. За это святого предали мучениям: его повесили и строгали тело железными гребнями. Потом мученика отправили в раскаленную печь, но Бог спас Мирона. Близ стоящие, до 150 человек, были обожжены огнем из печи.

Свя­той му­че­ник Ми­рон. azbyka.ru

Правитель потребовал от мученика приклониться идолам. Когда услышал отказ, то приказал резать ремни из кожи Мирона. Святой взял один из ремней и бросил в лицо Антипатра. Правитель пришел в ярость и приказал Мирона строгать железом по ободранному телу, а затем бросить мученика на съедение зверям. Но звери его не тронули. Чувствуя себя побежденным, Антипатр в ярости покончил с собой.

Традиции и обычаи 17 августа

На Мирона принято помогать вдовам, сиротам и обездоленным. Также люди объединялись, чтобы помочь друг другу подготовиться к зиме: нарубить дров, заготовить провиант, подготовить почву к следующему году. Обрезали малину, которая уже уродила, чтобы в будущем году урожай был еще больше.

17 августа принято избавляться от старых вещей методом сжигания. Люди верили, что это поможет выгнать из дома злые силы.

Если туман и роса - к хорошей погоде.

Если солнце в тучах - к дождю в ближайшие дни.

Если небо красное на восходе - к ветренной погоде.

Что нельзя делать 17 августа