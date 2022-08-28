Успение Пресвятой Богородицы 28 августа - традиции и что нельзя делать

Православная церковь отмечает День погребения Богородицы.

Автор: Шапарь Анастасия

В воскресенье, 28 августа, православные верующие отмечают Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. В Украине отмечают профессиональный праздник шахтеры.

День ангела празднуют носители имен: Василий, Матвей, Александр, Семен, Федор и Мария.

Какой церковный праздник 28 августа

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии - один из 12 главных православных праздников, который посвящен воспоминанию о смерти Божией Матери.

После вознесения Иисуса Христа на Небеса Пресвятая Мария осталась на попечении апостола Иоанна. Когда царь Ирод начал гонение христиан, то Мария с Иоанном поселилась в Эфесе. Она ежедневно молилась и просила Господа поскорее забрать ее к себе. В один день к ней явился Архангел Гавриил и сообщил, что через 3 дня ее земная жизнь закончится.

Успение Пресвятой Богородицы. azbyka.ru

Дева Мария перед смертью пожелала увидеть всех апостолов, которые проповедовали христианство по разным городам. Ее желание исполнилось. Апостолы собрались у ложа Богородицы, на котором она отошла к Богу. Гроб с ее телом был погребен в пещере. Последующие три дня апостолы оставались у ее подножия и молились. Апостол Фома опоздал к погребению, поэтому ему разрешили отворить вход в гроб и поклониться святым останкам, но в пещере тела не оказалось. Апостолы убедились в телесном вознесении Богоматери на небо.

Традиции и обычаи 28 августа

Успение Пресвятой Богородицы отмечается Православной Церковью особо торжественно. Праздник имеет 1 день предпразднства и 8 дней попразднства. Священнослужители надевают одежду голубого цвета.

Успению Пресвятой Богородицы предшествует строгий Успенский пост. 28 августа хозяйки готовят праздничные блюда, угощают родственников и нуждающихся.

Если гроза - ждать раннюю и дождливую осень.

Если утром иней - к ранней морозной зиме.

Если слышно кваканье лягушек, то еще побудет теплая погода.

Если тепло - к прохладному октябрю.

Если паутина на деревьях - ждать морозной зимы.

Если туман – ждать обильного урожая грибов.

Если радуга, то будет теплая осень.

Что нельзя делать 28 августа

Нельзя ссориться.

Не стоит заниматься вязанием и шитьем.

Не нужно брать острые предметы.

Не следует устраивать большие празднования.

Нельзя заниматься готовкой и другими домашними делами.

Не стоит ходить босиком по земле.

Не нужно стричься незамужним девушкам.

Не следует надевать старую и неудобную обувь.

Нельзя желать зла другим.

Не стоит разводить костер.

День шахтера

28 августа отмечают профессиональный праздник шахтеры. В Украине этот день был учрежден в 1993 году, с целью поддержать работников угольной промышленности.

Шахтеры добывают уголь, никель, медно-цинковые руды, золото, алмазы. Данная профессия предусматривает огромное терпение, отвагу и стойкость духа, а также опасность и тяжелые условия работы.