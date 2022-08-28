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Успение Пресвятой Богородицы 28 августа - традиции и что нельзя делать

Православная церковь отмечает День погребения Богородицы.

Автор: Шапарь Анастасия
Успение Пресвятой Богородицы 28 августа - традиции и что нельзя делать
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
azbyka.ru

В воскресенье, 28 августа, православные верующие отмечают Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. В Украине отмечают профессиональный праздник шахтеры. 

День ангела празднуют носители имен: Василий, Матвей, Александр, Семен, Федор и Мария.

Какой церковный праздник 28 августа

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии - один из 12 главных православных праздников, который посвящен воспоминанию о смерти Божией Матери. 

После вознесения Иисуса Христа на Небеса Пресвятая Мария осталась на попечении апостола Иоанна. Когда царь Ирод начал гонение христиан, то Мария с Иоанном поселилась в Эфесе. Она ежедневно молилась и просила Господа поскорее забрать ее к себе. В один день к ней явился Архангел Гавриил и сообщил, что через 3 дня ее земная жизнь закончится.

Успение Пресвятой Богородицы.
Успение Пресвятой Богородицы.
azbyka.ru

Дева Мария перед смертью пожелала увидеть всех апостолов, которые проповедовали христианство по разным городам. Ее желание исполнилось. Апостолы собрались у ложа Богородицы, на котором она отошла к Богу. Гроб с ее телом был погребен в пещере. Последующие три дня апостолы оставались у ее подножия и молились. Апостол Фома опоздал к погребению, поэтому ему разрешили отворить вход в гроб и поклониться святым останкам, но в пещере тела не оказалось. Апостолы убедились в телесном вознесении Богоматери на небо.

Традиции и обычаи 28 августа

Успение Пресвятой Богородицы отмечается Православной Церковью особо торжественно. Праздник имеет 1 день предпразднства и 8 дней попразднства. Священнослужители надевают одежду голубого цвета.

Успению Пресвятой Богородицы предшествует строгий Успенский пост. 28 августа хозяйки готовят праздничные блюда, угощают родственников и нуждающихся.

  • Если гроза - ждать раннюю и дождливую осень.
  • Если утром иней - к ранней морозной зиме.
  • Если слышно кваканье лягушек, то еще побудет теплая погода.
  • Если тепло - к прохладному октябрю.
  • Если паутина на деревьях - ждать морозной зимы.
  • Если туман – ждать обильного урожая грибов.
  • Если радуга, то будет теплая осень.

Что нельзя делать 28 августа

  • Нельзя ссориться.
  • Не стоит заниматься вязанием и шитьем.
  • Не нужно брать острые предметы.
  • Не следует устраивать большие празднования.
  • Нельзя заниматься готовкой и другими домашними делами.
  • Не стоит ходить босиком по земле.
  • Не нужно стричься незамужним девушкам.
  • Не следует надевать старую и неудобную обувь.
  • Нельзя желать зла другим.
  • Не стоит разводить костер.

День шахтера 

28 августа отмечают профессиональный праздник шахтеры. В Украине этот день был учрежден в 1993 году, с целью поддержать работников угольной промышленности. 

Шахтеры добывают уголь, никель, медно-цинковые руды, золото, алмазы. Данная профессия предусматривает огромное терпение, отвагу и стойкость духа, а также опасность и тяжелые условия работы.

День шахтера.
День шахтера.
открытые источники

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