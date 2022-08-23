Ребрик показала свою реакцию на увольнение с телеканала – видео

Лилия Ребрик настроена оптимистически. Сотрудничество с предприятием она завершила чашечкой кофе.

Ведущую не подводила ее интуиция

Украинская телеведущая Лилия Ребрик прекратила сотрудничество с телеканалом, на котором выходила в эфир с 2017 года. Звезда утреннего шоу уже подписала соответствующие документы. Об этом она сообщила у себя в Инстаграме.

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Ребрик выложила короткий ролик, в котором идет с бумажной чашечкой любимого напитка:

"Заявление написано, с каналом "Украина" попрощалась, чашечка лате с лавандовым сиропом в кафе рядом по традиции выпита! Из зоны комфорта вышла… Знаю, что впереди – мнооого интересного! Ведь "каждый финиш – это по сути старт", или "одна дверь захлопнулась – другая откроется" и еще с десяток мотивационных афоризмов! Но нет: что все к лучшему, я просто чувствую! А интуиция меня еще никогда не подводила! Что ж – увидим", – жизнеутверждающе написала экс-ведущая.

Объявления Ребрик прокомментировал ее коллега Анатолий Яцечко (Анатолий Анатолич), написав о себе:

"Я решил не увольняться".

Другие же инстаграмщики поддержали Лилию:

"Лиличка, каждый конец – начало другого нового, а с хорошими людьми происходят хорошие вещи!"

"Все в жизни всегда к лучшему. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы набрать скорость и взлететь. Всего наилучшего".

"Если бы у меня был свой канал, вы были бы главной ведущей. Потому что вы невероятная! И самое главное – все будет хорошо, потому что вас любит очень много людей".

"Вы замечательная, светлая и очень-очень положительная, ждем вас в других проектах в мирной Украине".

"Все будет хорошо! Мирного неба над головой! Люблю, обнимаю!"

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