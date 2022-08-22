Положинский показал новый шеврон: история получения
Экс-фронтмен "Тартака" служит в украинской армии.
Александр Положинский воюет в боевой бригаде.
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Украинский музыкант, экс-фронтмен группы "Тартак" и воин ВСУ - Александр Положинский - похвастался новым шевроном на форме.
Читай также: Положинский поведал о своей военной службе: В ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнутьВ Инстаграме звездный защитник рассказал о раннем подъеме в 4 утра и своем армейском распорядке. Благодаря своей отличной физической форме удалось получить новый шеврон на военную форму.
"Утро началось непросто. Подъем в 4.00. Построение. Бег на 10 км. Уложился менее чем в час. Затем 10 подтягиваний на перекладине. И в завершение – метров 10 вверх по канату. С поддержкой друзей справился со всеми задачами. Шеврон получил заслуженно. Носить буду с честью," - поделился своей победой Положинский.
Ранее мы писали, что Положинский успел за три месяца на фронте. Певец признался, что оружие чистит плохо, как бы не старался.