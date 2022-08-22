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Положинский показал новый шеврон: история получения

Экс-фронтмен "Тартака" служит в украинской армии.

Автор: Шапарь Анастасия
Положинский показал новый шеврон: история получения
Александр Положинский воюет в боевой бригаде.
instagram oleksandrpolozhynskyi

Украинский музыкант, экс-фронтмен группы "Тартак" и воин ВСУ - Александр Положинский - похвастался новым шевроном на форме. 

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В Инстаграме звездный защитник рассказал о раннем подъеме в 4 утра и своем армейском распорядке. Благодаря своей отличной физической форме удалось получить новый шеврон на военную форму.

"Утро началось непросто. Подъем в 4.00. Построение. Бег на 10 км. Уложился менее чем в час. Затем 10 подтягиваний на перекладине. И в завершение – метров 10 вверх по канату. С поддержкой друзей справился со всеми задачами. Шеврон получил заслуженно. Носить буду с честью," - поделился своей победой Положинский.

Ранее мы писали, что Положинский успел за три месяца на фронте. Певец признался, что оружие чистит плохо, как бы не старался. 

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Теги:
украинская армия, Положинский, Сашко Положинский

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