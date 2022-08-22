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Невестка Марченко выставила фото с патриотичными косичками

Родственница Виктора Медведчука показала у себя в блоге снимки, сделанные на прогулке с сыном.

Автор: Дмитрий Сыч
Невестка Марченко выставила фото с патриотичными косичками
О любви к Украине говорят косички, или это – просто совпадение, точно не известно
instagram 90_katerina_60

Невестка Оксаны Марченко Катерина не пишет в своем Инстаграме ни о судебных разбирательствах тестя Виктора Медведчука, ни о нападении РФ. Женщина посвящает посты себе и своему сину от сына Оксаны Марченко. Однако теперь у нее на странице появилась публикация, намекающая на чувства к Украине.

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На трех новых кадрах Катерина изображена на прогулке с малышом. Она смотрит на потомка, который идет босиком по тротуарной плитке в детском боди. Тем временем родительница воспользовалась широкими джинсами, регланом и кроссовками.

instagram 90_katerina_60

instagram 90_katerina_60

instagram 90_katerina_60

Внимание публики привлекла прическа невестки Марченко – косички в цветах флага Украины. Имела ввиду Катерина патриотизм, или ей просто нравится удачное сочетание синего и желтого – точно не известно. Ведь об этом в подписи она ничего не поведала. 

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Ранее мы писали о том, что дочь юмористки Елены Кравец "украла" сапоги матери. Публика посчитала, что родительница не может быть против.

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Теги:
фото, патриотизм, Виктор Медведчук, оксана марченко, дети знаменитостей

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