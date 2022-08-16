Какой церковный праздник 16 августа и что нельзя делать

Православная церковь чтит память пре­по­доб­ных Иса­а­кия и Ан­то­ния Рим­ля­нина.

Автор: Шапарь Анастасия

Во вторник, 16 августа, православные христиане вспоминают преподобных Ан­то­ния Рим­ля­нина и Иса­а­кия. В народном календаре этот день называется Малинник.

С именинами поздравляют обладателей имен: Антон и Кузьма.

Какой церковный праздник 16 августа

Преподобный Антоний Римлянин родился в Риме в православной семье. Антоний рано осиротел и раздал большую часть своего наследства нищим, а остальное выбросил в бочке в море. Преподобный принял монашеский постриг в одном из пустынных скитов, где провел 20 лет. После того, как начались гонения со стороны латинян, Антоний скитался, переходя с места на место, пока не нашел на пустынном берегу моря большой камень, на котором целый год прожил в посте и молитве.

Однако 5 сентября 1105 года сильная буря сорвала камень, на котором находился преподобный Антоний, и понесла его в море. К Рождеству Пресвятой Богородицы камень остановился в 3 верстах от Новгорода на берегу реки Волхова при селе Волховском. На этом месте святой основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. На второй год рыбаки выловили бочку с наследством Антония, которую преподобный забрал и купил на них земли для обители.

Пре­по­доб­ный Ан­то­ний Рим­ля­нин. azbyka.ru

16 августа чтят память преподобных Исаакия, Далмата и Фавста. Далмат служил в войске царя Феодосия, но после решил вместе с сыном уйти в обитель святого Исаакия. Мужчины приняли иноческий постриг и стали вести скромную благочестивую жизнь. Перед смертью Исаак поставил Далмата игуменом.

Святой был ярым борцом за православие, поэтому пользовался уважением у духовенства. Отошел к Богу 90-летним старцем. После смерти его сын Фавст стал игуменом обители.

Пре­по­доб­ный Иса­а­кий. azbyka.ru

Традиции и обычаи 16 августа

В народе день памяти Исаакия называют Малинником. В этот день принято собирать урожай малины и делать на зиму заготовки. Также к 16 августа созревали лесные орехи.

Какая погода 16 августа - такая будет и в октябре.

Если сильный ветер - к холодной зиме.

Если теплый ветер - к снежной зиме.

Если облака вытянулись в одну линию - ждать сильного ветра.

Если линяет домашняя птица - ждать холодов.

Что нельзя делать 16 августа