Какой церковный праздник 16 августа и что нельзя делать
Православная церковь чтит память преподобных Исаакия и Антония Римлянина.
Во вторник, 16 августа, православные христиане вспоминают преподобных Антония Римлянина и Исаакия. В народном календаре этот день называется Малинник.
С именинами поздравляют обладателей имен: Антон и Кузьма.
Какой церковный праздник 16 августа
Преподобный Антоний Римлянин родился в Риме в православной семье. Антоний рано осиротел и раздал большую часть своего наследства нищим, а остальное выбросил в бочке в море. Преподобный принял монашеский постриг в одном из пустынных скитов, где провел 20 лет. После того, как начались гонения со стороны латинян, Антоний скитался, переходя с места на место, пока не нашел на пустынном берегу моря большой камень, на котором целый год прожил в посте и молитве.
Однако 5 сентября 1105 года сильная буря сорвала камень, на котором находился преподобный Антоний, и понесла его в море. К Рождеству Пресвятой Богородицы камень остановился в 3 верстах от Новгорода на берегу реки Волхова при селе Волховском. На этом месте святой основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. На второй год рыбаки выловили бочку с наследством Антония, которую преподобный забрал и купил на них земли для обители.
16 августа чтят память преподобных Исаакия, Далмата и Фавста. Далмат служил в войске царя Феодосия, но после решил вместе с сыном уйти в обитель святого Исаакия. Мужчины приняли иноческий постриг и стали вести скромную благочестивую жизнь. Перед смертью Исаак поставил Далмата игуменом.
Святой был ярым борцом за православие, поэтому пользовался уважением у духовенства. Отошел к Богу 90-летним старцем. После смерти его сын Фавст стал игуменом обители.
Традиции и обычаи 16 августа
В народе день памяти Исаакия называют Малинником. В этот день принято собирать урожай малины и делать на зиму заготовки. Также к 16 августа созревали лесные орехи.
- Какая погода 16 августа - такая будет и в октябре.
- Если сильный ветер - к холодной зиме.
- Если теплый ветер - к снежной зиме.
- Если облака вытянулись в одну линию - ждать сильного ветра.
- Если линяет домашняя птица - ждать холодов.
Что нельзя делать 16 августа
- Нельзя ссориться.
- Не стоит устраивать уборку.