Гвоздева о годовщине свадьбы: Предстоял незабываемый день, а вместо этого сплошные слезы

Вместе с супругом они отмечали 8-летие брака.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева вместе с мужем Иваном отметили в 2022 году восьмую годовщину брака. По этому случаю супруги решили провести венчание, но все пошло не по плану.

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В Инстаграме звезда рассказала, что они встречаются 13 лет, из которых восемь - в браке.

"Жизнь с тобой вот уже 13 лет подряд, из которых восемь официально, напоминает фильм "Форсаж". Мы проходили разные стадии нашей жизни, и я не жалею ни за каждую из них, потому что это опыт. Готова прожить еще все части заново. Благодарна тебе за наших детей, дом и дерево, которое уже пустило глубокие корни и постепенно вырастет в могучий дуб. Люблю тебя," - поздравила возлюбленного Илона.

Однако празднование произошло не так, как того хотелось Гвоздевой. Пара планировала венчание, которое пришлось отменить. О причинах отмены звезда не уточнила.

Сториз Инстаграма Гвоздевой. instagram ilonagvozdeva

"У нас сегодня с мужем восьмая годовщина свадьбы. Предстоял незабываемый день нашей жизни, а вместо этого сплошные слезы. Венчания не будет. Подготовила платье, речь, но случилось не так, как предполагалось," - поведала хореограф.

Сториз Инстаграма Гвоздевой. instagram ilonagvozdeva

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