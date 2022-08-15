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Гвоздева о годовщине свадьбы: Предстоял незабываемый день, а вместо этого сплошные слезы

Вместе с супругом они отмечали 8-летие брака.

Автор: Шапарь Анастасия
Гвоздева о годовщине свадьбы: Предстоял незабываемый день, а вместо этого сплошные слезы
Илона Гвоздева не смогла удачно провести годовщину свадьбы.
instagram ilonagvozdeva

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева вместе с мужем Иваном отметили в 2022 году восьмую годовщину брака. По этому случаю супруги решили провести венчание, но все пошло не по плану.

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В Инстаграме звезда рассказала, что они встречаются 13 лет, из которых восемь - в браке. 

"Жизнь с тобой вот уже 13 лет подряд, из которых восемь официально, напоминает фильм "Форсаж". Мы проходили разные стадии нашей жизни, и я не жалею ни за каждую из них, потому что это опыт. Готова прожить еще все части заново. Благодарна тебе за наших детей, дом и дерево, которое уже пустило глубокие корни и постепенно вырастет в могучий дуб. Люблю тебя," - поздравила возлюбленного Илона.

Однако празднование произошло не так, как того хотелось Гвоздевой. Пара планировала венчание, которое пришлось отменить. О причинах отмены звезда не уточнила.

Сториз Инстаграма Гвоздевой.
Сториз Инстаграма Гвоздевой.
instagram ilonagvozdeva

"У нас сегодня с мужем восьмая годовщина свадьбы. Предстоял незабываемый день нашей жизни, а вместо этого сплошные слезы. Венчания не будет. Подготовила платье, речь, но случилось не так, как предполагалось," - поведала хореограф.

Сториз Инстаграма Гвоздевой.
Сториз Инстаграма Гвоздевой.
instagram ilonagvozdeva

Ранее мы писали, что Саша Бо показала себя после уменьшения верхней губы. Пустовит подчеркнула, что ей нравится новая форма губ "без эффекта "утки"".

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Теги:
годовщина, Илона Гвоздева

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