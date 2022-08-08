Саливанчук пожаловалась на медицину в Буковеле и Яремче: Кажется, врач был под хмельком

Сын актрисы повредил колено во время отдыха.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала грустную историю про медицину, травмпункты и врачей в Буковеле и Яремче. Во время отдыха сын звезды упал на металлическую пластину и повредил колено. Артистка опубликовала видеообращение в Инстаграм, где рассказала о случившимся.

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Началось с того, что на курорте не предоставляют бесплатную медицинскую помощь. Цена осмотра - 3500, поэтому Саливанчук вызвала скорую помощь. Фельдшеры заявили, что ближайшая больница в Яремче, где могут вызвать врача при необходимости. Однако звездную маму предупредили, если мальчик будет плакать, швы ему не наложат.

Анна отправилась в больницу, расположенную в 40 километрах от Буковели. Когда приехала, то больница была пустой. Медик все же прибыл, но ввел в шок своим поведением.

"Я могу только догадываться, но мне кажется, что он был под хмельком. Врач начинает смотреть на ногу, снимать пластырь, а малой плачет. Врач говорит: "Если он будет плакать, то езжайте в Ивано-Франковск и под общим наркозом зашивайте колено". Я договариваюсь с Глебом, успокаиваю его, он все равно плачет, говорю: "Не волнуйся, сейчас будет не больно, ничего страшного не будут делать". Врач поворачивается и говорит: "Не лгите своему ребенку. Я сейчас буду шить. Да, Глеб, сейчас игла зайдет тебе в колено и будет зашивать"," - рассказала Саливанчук.

Анна возмутилась поведением врача и спросила, для чего он нарочно пугает ее сына. Все же колено мальчику зашили, но медик не рассказал даже как ухаживать за швами. Только посоветовал "найти другого своего врача".

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