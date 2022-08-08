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Выступление Kalush Orchestra поставили с россиянами: реакция группы

Kalush Orchestra примут участие в фестивале, где диджейками будут россиянки.

Автор: Шапарь Анастасия
Выступление Kalush Orchestra поставили с россиянами: реакция группы
Kalush Orchestra.
EPA

Украинская группа Kalush Orchestra в конце августа примут участие в фестивале "Sea Dance Festival". Однако на музыкантов обрушилась критика, так как диджейками будут россиянки. В Инстаграме группа ответила на хейт и просит "отменить" представителей страны-агрессора. 

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Фестиваль анонсировал российских диджейек - Нину Кравиц и Анфису Летяго. 

Подписчики раскритиковали группу, что "деньги не пахнут", но Kalush Orchestra подчеркнула, что ранее россиянок в программе не было. Фронтмен группы Олег Псюк подчеркнул, что они уже обратились к организаторам.

"Такая история: мы должны выступать через месяц на одном фестивале, и тут вдруг в программу поставили какую-то российскую певицу… Это полная шляпа. Мы уже написали организаторам, чтобы ее убрали, если не получится – то мы, конечно, там не будем выступать," - рассказал в сториз Инстаграма Псюк.

instagram kalush.official

Kalush Orchestra попросил подписчиков, чтобы те написали организаторам на их страницу в Инстаграм с призывом исключить из программы фестиваля россиянок.

Ранее мы писали, что Ольга Сумская прокомментировала жизнь своей старшей дочери, которая живет и работает в России. Артистка заявила, что оправдываться не будет.

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Теги:
выступление, Kalush

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