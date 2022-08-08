Спирс показала себя в объятиях мужа: Люблю строить с тобой жизнь
Пара поженилась в июне 2022 года.
Американская исполнительница Бритни Спирс поделилась несколькими фотографиями с супругом, фитнес-тренером Сэмом Асгари. В Инстаграме звезда призналась в любви мужу.
Читай также: Бритни Спирс обнародовала переписку с мамой, адвокатом и подругой во время ее нахождения в психбольницеПевица запечатлена в объятиях Сэма и выглядит невероятно счастливой.
"Мой муж. Я люблю строить с тобой жизнь. Ты любовь всей моей жизни. Я я просто молюсь, чтобы мы не убили друг друга до конца года," - прокомментировала Бритни.
Отметим, что супруги знакомы с 2016 года, когда Асгари снялся в клипе Спирс. В сентябре 2021 года мужчина сделала предложение Бритни, а 9 июня 2022 года они поженились.
Ранее мы писали, что Эктор Хименес-Браво ответил на критику аудитории, что его избранница слишком юна. Также шеф-повар объяснил, что в отношениях с девушкой давно, но ранее не афишировал.