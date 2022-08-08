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Спирс показала себя в объятиях мужа: Люблю строить с тобой жизнь

Пара поженилась в июне 2022 года.

Автор: Шапарь Анастасия
Спирс показала себя в объятиях мужа: Люблю строить с тобой жизнь
Бритни Спирс и Сэм Асгари.
instagram britneyspears

Американская исполнительница Бритни Спирс поделилась несколькими фотографиями с супругом, фитнес-тренером Сэмом Асгари. В Инстаграме звезда призналась в любви мужу.

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Певица запечатлена в объятиях Сэма и выглядит невероятно счастливой.

"Мой муж. Я люблю строить с тобой жизнь. Ты любовь всей моей жизни. Я я просто молюсь, чтобы мы не убили друг друга до конца года," - прокомментировала Бритни.

Отметим, что супруги знакомы с 2016 года, когда Асгари снялся в клипе Спирс. В сентябре 2021 года мужчина сделала предложение Бритни, а 9 июня 2022 года они поженились. 

Ранее мы писали, что Эктор Хименес-Браво ответил на критику аудитории, что его избранница слишком юна. Также шеф-повар объяснил, что в отношениях с девушкой давно, но ранее не афишировал.

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Теги:
Бритни Спирс, сэм асгари

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