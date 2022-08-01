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Даша Кацурина показала свою заставку на телефоне, намекнув на роман с Дантесом

На телефоне красуется довольно семейное фото.

Автор: Шапарь Анастасия
Даша Кацурина показала свою заставку на телефоне, намекнув на роман с Дантесом
Даша и Владимир подогревают слухи о своем романе.
instagram nadyadorofeeva

Украинский ресторатор Даша Кацурина и музыкант Владимир Дантес продолжают интриговать публику своим вероятным романом. Пока их бывшие супруги - Миша Кацурин и Надя Дорофеева - в открытую вместе, Даша и Владимир понемногу открываются пользователям.

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В Инстаграме Кацурина опубликовала свою заставку на телефоне. По словам девушки, ее поставила дочь рестораторов Александра. На нем Даша запечатлена вместе с детьми, причем сын Иван - на руках у Дантеса. 

Даша Кацурина подчеркнула, что "очень обрадовалась" такому выбору дочери.

instagram dasha_katsurina

Отметим, что Кацурина и Дантес не подтверждают официально отношения, но много времени проводят вместе.

Ранее мы писали, что Елена Зеленская отреагировала на критику ее обложки для американского глянца. Разворот с первой леди назвали неженственной из-за позы для фото, а также осудили за "гламурилизацию войны".

 

 

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Теги:
Владимир Дантес

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