Даша Кацурина показала свою заставку на телефоне, намекнув на роман с Дантесом
На телефоне красуется довольно семейное фото.
Даша и Владимир подогревают слухи о своем романе.
instagram nadyadorofeeva
Украинский ресторатор Даша Кацурина и музыкант Владимир Дантес продолжают интриговать публику своим вероятным романом. Пока их бывшие супруги - Миша Кацурин и Надя Дорофеева - в открытую вместе, Даша и Владимир понемногу открываются пользователям.
Читай также: "Неужели вместе": Дантес опубликовал фото поцелуя с КацуринойВ Инстаграме Кацурина опубликовала свою заставку на телефоне. По словам девушки, ее поставила дочь рестораторов Александра. На нем Даша запечатлена вместе с детьми, причем сын Иван - на руках у Дантеса.
Даша Кацурина подчеркнула, что "очень обрадовалась" такому выбору дочери.
instagram dasha_katsurina
Отметим, что Кацурина и Дантес не подтверждают официально отношения, но много времени проводят вместе.
Ранее мы писали, что Елена Зеленская отреагировала на критику ее обложки для американского глянца. Разворот с первой леди назвали неженственной из-за позы для фото, а также осудили за "гламурилизацию войны".