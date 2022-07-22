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Тринчер показала свой увеличенный бюст на фоне Карпат

Анна Тринчер на свежих снимках в купальнике продемонстрировала грудь, приобретенную хирургическим путем.

Автор: Дмитрий Сыч
Тринчер показала свой увеличенный бюст на фоне Карпат
Анна Тринчер прежде комплексовала по поводу своего тела
instagram annatrincher_official

Украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер снова отдыхает и демонстрирует заинтересованным ею кадры в купальнике от Fendi. Позировала она у озера на фоне холмов и синевы горизонта. С лица виновницы поста не сходила улыбка.  

instagram annatrincher_official

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Для отдыха со своим избранником-коллегой Александром Волошиным блогерша выбрала Буковель.  

В подписи к трем снимкам инстаграмщица предложила публике выбрать самый лучший.

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

Подписчики засыпали Тринчер комплиментами за ее фигуру. Сама же девушка ранее рассказывала, что всегда комплексовала из-за своего веса. В одном из недавним постов она отметила, что уже принимает и любит собственную плоть.

Эту тему она снова затронула в свежих историях, описав свой опыт, полученный в США.  

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

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Ранее мы писали, что Анна Тринчер выставила свое тело в видео, для которого позировала в купальнике-зебре и не только.

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Теги:
Буковель, грудь, фото в купальнике, большая грудь, Анна Тринчер, Александр Волошин

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