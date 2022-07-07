АфишаАфиша
Русский Українська

Какой церковный праздник 8 июля и что нельзя делать

Христиане чествуют память Петра и Февронии.

Автор: Шапарь Анастасия
Какой церковный праздник 8 июля и что нельзя делать
Петр и Феврония - покровители семьи и брака
открытые источники

В пятницу, 8 июля, православные христиане отмечают День памяти Петра и Февронии. В народе этот день прозвали День Февронии-русальници. 

Именины празднуют носители имен: Виргиния, Давид, Дементий, Денис, Евтропия, Ефросинья, Изабелла, Константин, Леонид, Ливия, Петр, Прокопий, Симон, Феврония, Федор и Феодора.

Какой церковный праздник 8 июля

Петр - второй сын Муромского князя Юрия Владимировича и занял престол в 1203 году. За несколько лет до вхождения он заболел проказой, а лекарства от этой болезни не было. Однажды князю приснился сон, будто бы исцелить его сможет только крестьянка Феврония.

Феврония считалась мудрой девушкой, лечила людей от разных недугов. Разбиралась в травах и умела общаться с дикими животными. Князь пообещал, что если Феврония исцелит его, то они поженятся. Проказа исчезла, но Петр не женился. Когда болезнь вернулась, после второго исцеления князь взял Февронию в жены.

Петр и Феврония.
Петр и Феврония.
pravlife.org

Муромский народ выступил против, чтобы жена правителя была простой девушкой. Князю поставили ультиматум: или отказаться от престола, или от Февронии. Петр взял супругу, сел вместе с ней в лодку и уплыл далеко по Оке. Они начали жить, как простые люди.

В Муроме начались убийства, так как многие хотели занять престол. Тогда горожане попросили Петра снова взять власть в свои руки. Он согласился, а жители начали уважать Февронию. 

В преклонном возрасте Петр и Феврония приняли монашеский постриг, но жили в разных монастырях. Молились, чтобы умерли они в один день и в один час, и положили их в одном гробу. 8 июля 1228 года супруги скончались. Однако монашеские традиции не позволяли похоронить Петра и Февронию в одном гробу, отчего тела положили в разных обителях. Мощи Петра и Февронии находятся в Свято-Троицком монастыре в Муроме.

Традиции и обычаи 8 июля

Читай также: Красивые поздравления с Ивана Купала - открытки, картинки

До прихода христианства 8 июля праздновали день влюбленных. Петра и Февронию считали покровителями данного дня. Отчего стоит в этот день супругам проводить совместно. 

Предки верили, что с 8 июля русалки водят хороводы. Поэтому этот праздник получил название Феврония-русальница. Русалок старались обходить стороной, так как верили, они могли защекотать до смерти или утащить на дно.

Этот праздник получил название Феврония-русальница.
Этот праздник получил название Феврония-русальница.
открытые источники

  • Если рассада не впитывает воду - будет мокрый сенокос.
  • Если рассада требует полива - к сухому сенокосу.
  • Если стоит летний зной - погода будет еще 40 дней жаркой.
  • Мыши и свиньи едят сено - к неудачному покосу.

Что нельзя делать 8 июля

  • Нельзя венчаться.
  • Не стоит проводить этот день в одиночестве.

Ранее мы писали, что 12 июля христиане отмечают День Петра и Павла. В день памяти святых апостолов принято с самого утра идти в церковь исповедоваться и причащаться.

Читайте нас в Google.News
Теги:
традиции, что нельзя делать, какой праздник сегодня, церковный праздник, какой церковный праздник сегодня

Статьи по теме

Какой церковный праздник 12 июля и что нельзя делать
Какой церковный праздник 12 июля и что нельзя делать
Какой церковный праздник 11 июля и что нельзя делать
Какой церковный праздник 11 июля и что нельзя делать
Одесский граффитчик показал, как создает своих патриотических котов
Одесский граффитчик показал, как создает своих патриотических котов
Дети Мэрайи Кэри подрались во время дефиле
Дети Мэрайи Кэри подрались во время дефиле
Сеть покорил щемящий стих об убитых войной детях
Сеть покорил щемящий стих об убитых войной детях
Экс-жена Узелкова призналась, как поменялись отношения детей с отцом
Экс-жена Узелкова призналась, как поменялись отношения детей с отцом

Личность дня

Памеле Андерсон - 55 лет: необычные факты из жизни звезды

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK