Какой церковный праздник 8 июля и что нельзя делать

Христиане чествуют память Петра и Февронии.

Автор: Шапарь Анастасия

В пятницу, 8 июля, православные христиане отмечают День памяти Петра и Февронии. В народе этот день прозвали День Февронии-русальници.

Именины празднуют носители имен: Виргиния, Давид, Дементий, Денис, Евтропия, Ефросинья, Изабелла, Константин, Леонид, Ливия, Петр, Прокопий, Симон, Феврония, Федор и Феодора.

Какой церковный праздник 8 июля

Петр - второй сын Муромского князя Юрия Владимировича и занял престол в 1203 году. За несколько лет до вхождения он заболел проказой, а лекарства от этой болезни не было. Однажды князю приснился сон, будто бы исцелить его сможет только крестьянка Феврония.

Феврония считалась мудрой девушкой, лечила людей от разных недугов. Разбиралась в травах и умела общаться с дикими животными. Князь пообещал, что если Феврония исцелит его, то они поженятся. Проказа исчезла, но Петр не женился. Когда болезнь вернулась, после второго исцеления князь взял Февронию в жены.

Петр и Феврония. pravlife.org

Муромский народ выступил против, чтобы жена правителя была простой девушкой. Князю поставили ультиматум: или отказаться от престола, или от Февронии. Петр взял супругу, сел вместе с ней в лодку и уплыл далеко по Оке. Они начали жить, как простые люди.

В Муроме начались убийства, так как многие хотели занять престол. Тогда горожане попросили Петра снова взять власть в свои руки. Он согласился, а жители начали уважать Февронию.

В преклонном возрасте Петр и Феврония приняли монашеский постриг, но жили в разных монастырях. Молились, чтобы умерли они в один день и в один час, и положили их в одном гробу. 8 июля 1228 года супруги скончались. Однако монашеские традиции не позволяли похоронить Петра и Февронию в одном гробу, отчего тела положили в разных обителях. Мощи Петра и Февронии находятся в Свято-Троицком монастыре в Муроме.

Традиции и обычаи 8 июля

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До прихода христианства 8 июля праздновали день влюбленных. Петра и Февронию считали покровителями данного дня. Отчего стоит в этот день супругам проводить совместно.

Предки верили, что с 8 июля русалки водят хороводы. Поэтому этот праздник получил название Феврония-русальница. Русалок старались обходить стороной, так как верили, они могли защекотать до смерти или утащить на дно.

Этот праздник получил название Феврония-русальница. открытые источники

Если рассада не впитывает воду - будет мокрый сенокос.

Если рассада требует полива - к сухому сенокосу.

Если стоит летний зной - погода будет еще 40 дней жаркой.

Мыши и свиньи едят сено - к неудачному покосу.

Что нельзя делать 8 июля

Нельзя венчаться.

Не стоит проводить этот день в одиночестве.

Ранее мы писали, что 12 июля христиане отмечают День Петра и Павла. В день памяти святых апостолов принято с самого утра идти в церковь исповедоваться и причащаться.