Даниэль Салем показал фото с составе теробороны Одессы

Телеведущий в детстве пережил непростые времена, пережитые в Ливане.

Ведущий Даниэль Салем еще в начале войны вступил в ряды территориальной обороны города Одесса, в котором уже долгое время проживает со своей семьей.

"Служение другим – это арендная плата, которую вы платите за вашу комнату здесь, на Земле. С гордостью служу тебе, моя Украина. За каждого из вас, ребята, будут стоять горой! За 12 дней мы стали семьей!" – подписал у себя в Инстаграме групповое фото с теробороновцами.

instagram daniel_jihad_salem

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Ранее ведущий телеканала "Украина" рассказывал, что в Ливане, где он провел детство, часто попадал в экстремальные ситуации. Решение уйти в армию, сказал мужчина, помогло ему сохранить жизнь.

"Процесс уничтожения очень классная штука, особенно для мальчика, и я думаю, что если бы не армия, то я не дожил бы до 37 лет. Постоянно какие-то неприятности, искал всегда какую-нибудь горячую точку в нашем регионе, а там это было очень легко найти", – поведал Салем, который во время военных действий даже получил пулевое ранение.

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Ранее мы писали о том, что сына и внука Софии Ротару задержали на границе с Молдовой. Потомки народной артистки Украины планировали отправиться за границу на лодке.