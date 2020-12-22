Российский актер Алексей Гуськов признан опасным для Украины

В дестве актер жил в Киеве

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Министерство культуры и информационной политики включило российского актера Алексея Гуськова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности государства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы органа.

11 декабря в Минкульт пришло письмо от СБУ о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Алексея Гуськова. А 21 декабря с помощью приказа № 2415 киноактер оказался в упомянутом перечне.

Процедура, к слову, осуществилась автоматически, поскольку согласно действующему законодательству полномочиями присоединения или исключения из списка МКИП не наделено.

Гуськов, как стало известно в 2018 году, вошел в число доверенных лиц президента России Владимира Путина.

62-летний актер родился на территории Польши. С шести лет жил в Киеве. Окончив среднюю школу, учился в Москве. Играл в театре, с 1980-х начал сниматься в кино. Среди проектов, над которыми поработал Гуськов, – телесериал "Граница. Таежный роман" (2000), "Подозрение" (2001), "Раскаленная суббота" (2002), "Турецкий гамбит" (2005) и другие.

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В начале декабря в Украину не впустили соотечественника Алексея Гуськова – Петра Мамонова. Основатель коллектива "Звуки Му" ехал с еще одним мужчиной.