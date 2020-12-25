Праздник 25 декабря в нашей стране официально отмечают уже несколько лет.

Католическое Рождество 2020 – Украина

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Рождество в ночь с 24 на 25 декабря празднуют Римско-католическая церковь, большинство протестантских церквей, а также большая часть православных. Соответственно, представители вышеупомянутых религиозных институтов в нашей стране придерживаются именно этих чисел. И именно поэтому называть его католическим не совсем правильно. Но так уже повелось.

Католическое Рождество – выходной в Украине с 16 ноября 2017 года. Тогда Верховная Рада приняла законопроект № 5496, которым утвердила это правило. Посему официально мы празднуем Рождество и в декабре уже четвертый год подряд.

Тем временем вопрос о том, чтобы сделать 25 число единственным для всех христиан Рождеством в Украине, поднимался еще с 2014 года. В декабре глава ПЦУ Епифаний сказал, что такое станет возможным, как только будут готовы церковь и верующие.

Католическое рождество: История и традиции

Католическое рождество 2020 в Европе предшествует Новому году. Это связано с тем, что европейские страны в основном католические и протестантские. На дате 25 декабря остановились во время Третьего Вселенского церковного собора в 5 веке.

К Рождеству страны Европы начинают пестреть праздничными ярмарками и рынками. Люди украшают здания тематическими декорациями, ставят елки, вешают игрушки.

Как и у православных, празднующих Рождество 7 января, в Европе популярны колядование и пение праздничных песен. Традиционными гостинцами для таких артистов являются печенье, жареные каштаны и сладости.

Католики перед светлым праздником не придерживаются столь строгого поста, как православные, но есть Адвент. Последний начинается с четвертого воскресенья до праздника. Считается, что это период душевного очищения.

Именно 25 декабря в костелах проводятся три литургии. Речь о ночной мессе, утреней и дневной. Можно сказать, что Рождество отмечают трижды.

Католическая церковь негласно ставит Рождество во главе церковных праздников. Тем временем для православных оно второе по силе после Пасхи.

Главными символами католического Рождества являются разные предметы. Адвент-венок из ветвей и прутьев вешают на входных дверях, ставят на подоконнике или на обеденном столе. Второй атрибут праздника – свечи. Чаще всего празднующие готовят к 25 числу белые или красные. Их зажигают во время ужина. А еще важны носки для подарков, поскольку Рождество в западных странах ассоциируется с Новым годом. Этот обычай связан с викторианской эпохой, когда появилась легенда о Санта Клаусе, обронившем золотые монеты. Те попали в дымоход, а потом – в носок. Вот и развешивают с тех пор носки для подарков.

Католическое рождество: Что нельзя делать

Католическое рождество имеет свои приметы. Считается, что в ночь перед ним желательно не спать. Вместо этого лучше посетить праздничную службу в храме. 25-го числа нельзя заниматься уборкой. Навести чистоту в доме необходимо заранее. Нельзя садится за праздничный стол в темных нарядах, в том числе – черных. Лучше для этого события выбрать белый.

Католическое рождество: Что рекомендуется делать

Украсить верхушку елки звездой, которая символизирует Вифлеемскую. Подготовить подарки. Разделить праздник с семьей и друзьями.

Католическое Рождество: Что готовят

Праздничный стол традиционно включает пирог с монеткой. Кому попадался кусок с таким предметом, того, считается, ждет финансовое благополучие.

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Каждая католическая страна имеет свое праздничное меню, обусловленное гастрономическими предпочтениями народов. Среди популярных рождественских блюд в Германии – штоллен с пьяной вишней. Во Франции любят готовить десерт под названием "Рождественское полено". В Германии, а также в Великобритании на стол ставят запеченную свинину в имбирной глазури. Еще в Европе популярны рождественская индейка и вишневый пунш.

Ранее сообщалось о том, когда в Украине принято колядовать и щедровать.