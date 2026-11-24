В целом, эти три знака зодиака обладают качествами, которые делают их более склонными к измене в отношениях.

Автор: Сайко Леся

Если вам интересно узнать, какие знаки зодиака относятся к обязательствам наименее серьёзно, то дальше искать не нужно. В этой статье мы расскажем о трёх знаках, которые чаще всего изменяют в отношениях. Кроме того, здесь вы найдёте полезные советы о том, как защитить свои отношения от измен. Не пропустите эту обязательную к прочтению статью!

Не секрет, что астрология может пролить свет на нашу жизнь и характер, а также многое рассказать о наших отношениях. Хотя измена — это всегда плохо, она неизбежна в отношениях, и знаки зодиака, которые чаще всего изменяют, могут вас удивить. Если вам интересно, какие знаки зодиака чаще всего изменяют, вы попали по адресу.

В этой статье мы рассмотрим три знака зодиака, которые чаще всего изменяют, и объясним, почему. Мы рассмотрим их характеристики, сильные и слабые стороны, а также то, что делает их более склонными к измене, чем другие знаки. После прочтения вы лучше поймете, почему эти знаки более склонны к измене и какие черты характера у них есть у других неверных знаков зодиака. Так что, если вам интересно, какие знаки зодиака чаще всего изменяют, или есть ли у вашего партнера один из этих знаков, читайте дальше!

Какие знаки зодиака самые неверные?

Знаки зодиака Стрелец, Близнецы и Овен известны своей неверностью. Эти три знака зодиака имеют репутацию ненадёжных и непредсказуемых в отношениях, что делает их более склонными к измене своим партнёрам.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря):

Люди, рождённые под этим знаком, известны своей авантюрной натурой и свободолюбием. Из-за этого они склонны к переменам в отношениях, поскольку постоянно ищут новые впечатления. Им легко становится скучно, поэтому им требуется много стимулов, чтобы сохранять интерес к моногамным отношениям.

Близнецы (21 мая – 20 июня):

Близнецы известны своей двуличностью и трудностью принятия решений. Они могут испытывать влечение к разным людям одновременно и им трудно посвятить себя кому-то одному. Они могут быть кокетливыми и соблазнительными, что может привести к неприятностям, если они не будут контролировать своё поведение.

Овен (21 марта – 20 апреля):

Овен – это знак барана, животного, любящего странствовать и исследовать. Этот инстинкт часто приводит к неверности в отношениях. Овны могут быть импульсивными и действовать, не подумав, что может увести их по неверному пути, если они не задумываются о последствиях своих действий.