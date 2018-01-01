Сестра Меган Маркл написала книгу о ее секретах
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Сестра Меган Маркл, 53-летняя Саманта Грант, выдаст книгу о своей звездной родственнице. В ней автор обещает рассказать о тайных сторонах Меган.
Книгу единокровная сестра Меган назвала "В тени герцогини". На одном из британских телеканалов Саманта отметила, что рассказала в книге о "скелетах в шкафу герцогини Сассекской", которые касаются ее отношения с родственниками.
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Иностранные издания сразу же отметили, что Саманта, которая прикована к инвалидному креслу, скорее всего, описала в книге то, как изменилась ее жизнь после свадьбы Меган Маркл. Также в публикациях вспомнили, что Саманта и раньше публично критиковала Меган за прохладное отношение к ближайшим родственникам.
Сообщают, что книга выйдет в свет сразу после рождения ребенка Меган и британского принца. Это будет в конце апреля-мае 2019-го.
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