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Сестра Меган Маркл написала книгу о ее секретах

Старшая сестра жены британского принца Меган Маркл написала о ней книгу.
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Меган Маркл была актрисой и фотомоделью
Меган Маркл была актрисой и фотомоделью
/Facebook.com

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Сестра Меган Маркл, 53-летняя Саманта Грант, выдаст книгу о своей звездной родственнице. В ней автор обещает  рассказать о тайных сторонах Меган.

Книгу единокровная сестра Меган назвала "В тени герцогини". На одном из британских телеканалов Саманта отметила, что рассказала в книге о "скелетах в шкафу герцогини Сассекской", которые касаются ее отношения с родственниками.

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Иностранные издания сразу же отметили, что Саманта, которая прикована к инвалидному креслу, скорее всего, описала в книге то, как изменилась ее жизнь после свадьбы Меган Маркл. Также в публикациях вспомнили, что Саманта и раньше публично критиковала Меган за прохладное отношение к ближайшим родственникам.

Сообщают, что книга выйдет в свет сразу после рождения ребенка Меган и британского принца. Это будет в конце апреля-мае 2019-го.

Ранее мы писали, что жена экс-президента Америки выдала автобиографическую книгу. 

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Источник: Afisha.bigmir.net
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