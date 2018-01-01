О чем в своей книге написала Мишель Обама

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Мишель Обама написала автобиографию /Instagram.com/michelleobama

В продажу выходит книга экс-первой леди Америки Мишель Обамы. Труд написан в форме автобиографии и называется "Становление". Книга будет стоить около 30 долларов (около 837 грн).

В ней Мишель Обама касается очень личных моментов своей биографии. Описывает неудачные попытки завести ребенка в 34 года и решение сделать искусственное оплодотворение. Мишель Обама советует женщинам не держать боль и сомнение в себе, а чаще обращаться за помощью к психологам. Также призывает женщин не чувствовать себя виноватыми за моменты, которые не зависят от их воли.

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Касаясь политики, Обама вспоминает инаугурацию нынешнего президента США Дональда Трампа. Мишель удивляется, что за него проголосовало огромное количество женщин, которых, "он ни во что не ставит".

По предварительным подсчетам, автобиография Мишель Обамы и будущая книга воспоминаний ее мужа принесут авторам 60 млн долларов (около 1,7 млрд грн).

Ранее сообщалось, что составители словарей определили самое популярное слово 2018-го.