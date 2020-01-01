Comic Con Ukraine-2020 объявили о наборе участников на фестиваль

Поделись







Comic Con Ukraine-2020 /Пресс-служба

Крупнейшая конвенция комиксов и поп-культуры в Украине Comic Con Ukraine пройдет в Киеве уже в начале осени 2020-го. Теперь же организаторы объявили о начале приема заявок участников мероприятия.

Читай также: Как прошел фестиваль Comic Con Ukraine-2019

В 2019-ом году в фестивале принимали участие косплееры, художники, издатели и танцоры из самых разных стран - Украины, Польши, США, Великобритании, Венгрии, Греции, Колумбии, Чили, Шотландии, Чехии, Турции, Беларуси, России.

"Мы уверены, что Арт-завод Платформа способен вместить больше и мы стремимся собрать еще больше единомышленников и звезд на нашем фестивале", - утверждают организаторы конвенции.

Напомним, что фестиваль Comic Con Ukraine в этом году пройдет 5-6 сентября на Арт Заводе Платформа в Киеве. В данный момент цена за билеты составляет 400 - 2000 гривен.

Ранее сообщалось о том, что появилось эффектное фото со съемок Аватара 2