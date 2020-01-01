Магия кино, AC/DC и стендап: Чем заняться 29 января

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Куда пойти в Киеве 29 января /Getty Images

Сегодня уже среда, а значит, что добрая половина недели уже позади. Но мы всегда говорим, что не стоит ожидать выходных ради того лишь, чтобы позволить себе отдохнуть. Набраться новых сил, эмоций и перезагрузиться можно прямо сегодня вечером, и мы уже знаем, где.

AC/DC: Live at Donington

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Грандиозное выступление легендарной группы в августе 1991-го открыло фестиваль Monsters of Rock и стало по истине эпохальных. Это - двухчасовое зрелище, в котором были исполнены знаменитые хиты музыкантов, а также присутствовали спецэффекты. И на большом экране можно ощутить хотя бы часть тех эмоций, которые ощущались вживую

Где? Кинотеатр Киевская Русь (ул. Сечевых Стрельцов, 93). Начало: 19:00. Цена: от 150 гривен.

AC/DC /facebook.com/ACDCLiveAtDonington/

Выставка костюмов Магия кино

Всего до 13-го февраля в любой день недели (и сегодня тоже) можно попасть в мир кинематографа, воссозданный с помощью костюмов, которые украинский зритель мог видеть на большом экране. Захар Беркут, Преданная, Крепостная, Украденная принцесса - с этих и других проектов здесь присутствуют экспонаты. И это дает возможность взглянуть за кулисы и узнать тонкости мастерства.

Концерт-холл ВДНХ (пр. Ак. Глушкова, 1). Время: 12:00 - 20:00. Цена: от 90 гривен.

Магия Кино /facebook.com/events/1477987132355741/

Медведь и предложение

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Спектакль, основанный на двух культовых произведениях Антона Чехова, расскажет о самом важном, что есть в мире - о любви. Это будет интерпретация с авторским юмором, музыкой, танцами и перевоплощениями. А в главных ролях - Алексей Вертинский, Кристина Синельник и другие.

Где? Театр Актер (ул. Б. Житомирская, 40). Начало: 19:00. Цена: от 100 гривен.

Медведь и Предложение /facebook.com/teatractor

Подпольный стендап

И нельзя обойтись в нашей подборке без хорошей комедии, особенно, если это от резидентов Подпольного стендапа. Все комики здесь отлично работают с залом, увлекают своими историями, рассуждениями, а также смешат шутками, создавая дружескую атмосферу.

ЗВ Republic (ул. Г. Кирпы, 5б). Начало: 20:00. Цена: от 200 гривен.

Стендап /facebook.com/events/2512104859005335/

Ранее сообщалось о том, что Дурнев и звездный комик посмеялись над Евгением Кошевым и Дядей Жорой