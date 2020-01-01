Опубликованы постеры долгожданного фильма Мулан от Disney

Поделись







Мулан /facebook.com/WaltDisneyMulan/

Долгожданная киноадаптация Мулан от студии Disney выйдет уже весной этого года на большие экраны. Сейчас же в Сети появилась серия новых постеров к фильму, на которых изображены главные персонажи.

Читай также: Вышел зрелищный трейлер киноадаптации Мулан от Disney

Шесть промо-материалов являются персональными постерами. На них герои (одного из них играет актер Джет Ли) смотрят в камеру и примечательно то, что каждый из них держит в руках холодное оружие. Сюжет расскажет о девушке, которая вместо своего больного отца решила отправиться на войну, выдавая себя за мужчину.

Премьера фильма Мулан состоится 26-го марта.

Ранее сообщалось о том, что в Америке назвали самые ожидаемые фильмы 2020 года