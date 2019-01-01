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Звезда фильма Назад в Будущее впервые посетит Украину

Кристофер Ллойд станет еще одним гостем на Comic Con Ukraine 2019
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Кристофер Ллойд приедет на Comic Con Ukraine 2019
Кристофер Ллойд приедет на Comic Con Ukraine 2019
/Flickr

Знаменитый голливудский актер Кристофер Ллойд впервые посетит Украину, а точнее - Киев. Звезда станет одним из главных гостей фестиваля Comic Con Ukraine 2019. Об этом сообщили организаторы в официальной группе в Facebook.

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Актер, наиболее известный по роли дока Эммета Брауна в трилогии Назад в Будущее, выступит перед гостями фестиваля, а кроме этого, проведет автограф- и фотосессию, а также пообщается со своими фанатами.

Напомним, что Кристофер Ллойд известен также по ролям в фильмах Пролетая над гнездом кукушки, Кто подставил кролика Роджера?, Мой любимый марсианин и Семейка Аддамс.

Фестиваль Comic Con Ukraine 2019 пройдет 21-22 сентября в Киеве на арт-заводе Платформа (ул. Беломорская, 1). Цена: от 500 гривен.

Ранее сообщалось о том, что Эд Ширан заявил об уходе из музыки

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Comic Con Ukraine Comic Con фестиваль Кристофер Ллойд Назад в Будушее впервые в Украине Все теги
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