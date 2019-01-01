Мачете в Киеве: Голливудский актер Дэнни Трехо приедет в Украину

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Дэнни Трехо /Getty Images

Знаменитый голливудский актер Дэнни Трехо, который прославился благодаря ролям плохих парней в фильмах Роберта Родригеса (и других режиссеров), впервые приедет в Украину. Он станет звездным гостем грядущего фестиваля поп-культуры Comic Con Ukraine 2019, который пройдет в Киеве.

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Дэнни Трехо известен всему миру участием в таких лентах, как От заката до рассвета, Дети Шпионов, Отчаянный, Во все тяжкие и Мачете. Он до сих пор активно продолжает свою карьеру, играя в основном роли антагонистов.

Встретиться с голливудской звездой Дэнни Трехо фанаты смогут на Comic Con Ukraine 2019, который пройдет 21-22 сентября в Киеве на арт-заводе Платформа (ул. Беломорская, 1). Цена: от 500 гривен.

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