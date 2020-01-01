Появились подробности о новом сериале по Звездным Войнам

Поделись







Звездные Войны /Flickr

Одним из новых сериалов по киновселенной Звездных Войн, который планируется к выходу на Disney+, должен стать проект об Оби-Ване Кеноби. Сценарий для него написал Хуссейн Амини, однако его заменит Джоби Харольд.

Читай также: ТОП-5 фантастических сериалов

Харольду поручено переписать текст сценария после того, как глава Lucasfilm Кэтлин Кэннеди осталась недовольно первоначальным его вариантом. Стоит отметит, что именно Джоби Харольд был сценаристом фильма Гая Ричи Меч Короля Артура.

Напомним, что в сериале про Оби-Вана Кеноби к главной роли вернется Юэн МакГрегор, который играл его в первых трех эпизодах. Проект выйдет на Disney+, но дата выхода пока неизвестна.

Ранее сообщалось о том, что появились подробности второго сезона Мандалорца по Звездным Войнам