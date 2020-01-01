Появились подробности второго сезона Мандалорца по Звездным Войнам

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Мандалорец /Flickr

Второй сезон нашумевшего сериала Мандалорец, который является спин-оффом Звездных Войн, начинает обрастать свежими подробностями. Издания Deadline и HN Entertainment сообщили, что режиссерский и актерский состав шоу пополнились звездными именами.

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Известно, что в новых сериях появится актриса Розарио Доусон. Она исполнит роль Асоки Тано, однако появление ее будет всего лишь эпизодическим. Кроме этого, появилась информация, что часть эпизодов поставит режиссер Роберт Родригес.

Розарио Доусон и Роберт Родригес /Getty Images

Второй сезон сериала Мандалорец выйдет в октябре 2020-го. Точная дата еще не объявлена.

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