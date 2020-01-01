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Вышел тизер нового фильма Педро Альмодовара с Тильдой Суинтон

Премьера фильма состоится на 77-м Венецианском кинофестивале
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Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
/facfebook.com/tildaswintonorg

В Twitter анонсирован первый тизер нового короткометражного фильма Педро Альмодовара "Человеческий голос", который опубликовал брат режиссера Агустин Альмодовар. Он выступит и продюссером фильма.

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Фильм снят на основе монопьесы Жана Кокто (1930). По сюжету действия происходят в Париже, где главная героиня в своей спальне разговаривает с мужчиной по телефону.

Главную роль в фильме исполнила Тильда Суинтон. В кадре она одета в роскошное красное платье Balenciaga из коллекции весна-лето 2020 года.

Премьера фильма состоится на 77-м Венецианском кинофестивале, который пройдет со 2 по 12 сентября на острове Лидо.

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