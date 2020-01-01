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Marvel посвятила трибьют Чедвику Боузману /facebook.com/chadwickboseman

Студия Marvel выпустила трибьют Чедвику Боузману, умершему 28 августа от рака прямой кишки в возрасте 43 лет.

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В видео собранны кадры со съемок «Черной Пантеры» и последних частей «Мстителей». В нем глава студии Кевин Файги и известные актеры фильмов компании рассказывают о работе с Чедвиком Боузмани и отмечают его талант.

Также в видео появляется и сам Чедвик Боузман. Он рассказывает как много значит фильм «Черная Пантера» для людей всего мира, который помогает окунутся в фантастический мир Marvel и вселяет надежду.

Актер известен ролью Черной Пантеры в одноименном фильме, а также он сыграл в фильмах «Номер 42», «Путь наверх», «Боги Египта»

В конце ролика появляется надпись: «Ты всегда будешь королем».

Ранее сообщалось, как снимался фильм «Довод» Кристофера Нолана.