В ролике показано, как создавался шпионский блокбастер

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Tenet /Flickr

Warner Bros анонсировал видеоролик со съемок фильма "Довод" Кристофера Нолана. В ролике можно увидеть, как проходили съемки и выполнялись трюки. Режиссер Кристофер Нолан с оператором Хойте Ван Хойтемой рассказывают, как появился сам проект фильма.

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Также своими впечатлениями со съемок делятся актеры Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики.

По сюжету в фильме рассказывается о новой эпохе международного шпионажа.

В украинском прокате премьера фильма состоялась 26 августа и его можно посмотреть на больших экранах.

Ранее сообщалось, что вышел первый тизер-трейлер фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном.