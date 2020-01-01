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Известно, как снимался "Довод" Кристофера Нолана

В ролике показано, как создавался шпионский блокбастер
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Tenet
Tenet
/Flickr

Warner Bros анонсировал видеоролик со съемок фильма "Довод" Кристофера Нолана. В ролике можно увидеть, как проходили съемки и выполнялись трюки.  Режиссер Кристофер Нолан с оператором Хойте Ван Хойтемой рассказывают, как появился сам проект фильма.

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Также своими впечатлениями со съемок делятся актеры Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики. 

По сюжету в фильме рассказывается о новой эпохе международного шпионажа.

В украинском прокате премьера фильма состоялась 26 августа и его можно посмотреть на больших экранах.

Ранее сообщалось, что вышел первый тизер-трейлер фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном.

 

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тенет Довод Кристофер Нолан видеоролик съемки фильма Все теги
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