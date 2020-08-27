Юлия Санина на своей странице в Instagram назвала сотрудничество с певцом "опасной связью"

Поделись







Монатик /facebook.com/MONATIK.Official

Монатик и группа The Hardkiss анонсировали видеоклип на совместную композицию под названием "Кобра", который был опубликован на официальном YouTube-канале группы.

Режиссером клипа стал супруг Юлии Саниной — креативный продюсер группы Валерий Бебко.

Текст песни написала Юлия Санина, а музыку совместно с мужем.

Монатик поблагодарил Юлию Санину за сотрудничество на своей странице в Instagram:

«Опасная любовь… Мощнейший музыкальный поцелуй! Я получил огромное удовольствие от работы и просто Вас обожаю, ребята! Вы прекрасны и безгранично талантливы. Я рад, что то, о чем мы так давно с вами беседовали, размышляли и думали, все же произошло. Юлия Санина, помимо того, что ты безумно талантливая артистка, ты — потрясающий автор! Я в восторге от твоей личности! Валерий Бебко, ты не просто невероятный музыкант! Ты безумно талантливый человек во многих сферах. Чего только стоит режиссура! Мое уважение и любовь всей Вашей команде. Надеюсь, кобра окажется милозвучной и приятной для наших уважаемых слушателей! Без укусов, только мощнейшие музыкальные поцелуи с любовью и ритмом!», — написал он.

Также певец добавил, что на коллаборации его подтолкнул карантин:

Я убедился в этом во время карантина и окончательно решил, что лично для меня, это будет год экспериментов и коллабораций! Когда, если не сейчас? С любовью, ритмом и мощнейшим поцелуем, — сказал он.

Читай также: 67 млн просмотров: Откровенный клип Cardi B взорвал YouTube-тренды

Юлия Санина на своей странице в Instagram назвала сотрудничество с певцом "опасной связью":

Небезпечні зв’язки The HARDKISS і MONATIK, — написала она.

Ранее сообщалось, что рэперша Alyona Alyona с украинскими музыкантами раскачали YouTube мощным клипом.