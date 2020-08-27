Монатик и The Hardkiss представили совместный клип на песню "Кобра"
Монатик и группа The Hardkiss анонсировали видеоклип на совместную композицию под названием "Кобра", который был опубликован на официальном YouTube-канале группы.
Режиссером клипа стал супруг Юлии Саниной — креативный продюсер группы Валерий Бебко.
Текст песни написала Юлия Санина, а музыку совместно с мужем.
Монатик поблагодарил Юлию Санину за сотрудничество на своей странице в Instagram:
«Опасная любовь… Мощнейший музыкальный поцелуй! Я получил огромное удовольствие от работы и просто Вас обожаю, ребята! Вы прекрасны и безгранично талантливы. Я рад, что то, о чем мы так давно с вами беседовали, размышляли и думали, все же произошло. Юлия Санина, помимо того, что ты безумно талантливая артистка, ты — потрясающий автор! Я в восторге от твоей личности! Валерий Бебко, ты не просто невероятный музыкант! Ты безумно талантливый человек во многих сферах. Чего только стоит режиссура! Мое уважение и любовь всей Вашей команде. Надеюсь, кобра окажется милозвучной и приятной для наших уважаемых слушателей! Без укусов, только мощнейшие музыкальные поцелуи с любовью и ритмом!», — написал он.
Опасная любовь... Мощнейший музыкальный поцелуй! Я получил огромное удовольствие от работы и просто Вас обожаю, ребята! Вы прекрасны и безгранично талантливы. Я рад, что то, о чем мы так давно с вами беседовали, размышляли и думали, все же произошло. @the_hardkiss , помимо того, что ты безумно талантливая артистка, ты — потрясающий автор! Я в восторге от твоей личности! @val_bebko , ты не просто невероятный музыкант! Ты безумно талантливый человек во многих сферах. Чего только стоит режиссура! Силач 💪🏽💪🏾💪🏼. Мое уважение и любовь всей Вашей команде. Надеюсь, кобра окажется милозвучной и приятной для наших уважаемых слушателей! Без укусов, только мощнейшие музыкальные поцелуи с любовью и ритмом! #HardRhythmKiss 💋🐍〽️ 🐍0🐍0, безусловно, очень сложный год для всей планеты. Но, я более чем уверен, все происходит для того, чтобы люди стали ценить друг друга... каждый драгоценный миг проведённый вместе. Именно вместе. Объединившись. Вместе мы сила и способны преодолеть любые трудности, с Верой в светлое будущее, замечая невиданные ранее Достопримечательности, которые всегда были так близко... не так Lee? 2020! Цифры говорят сами за себя. В этом году нельзя быть одному! Ти маєш рацію, я маю рацію, ми з’єднані між собою! Пам’ятай про це, моє сонце! Я убедился в этом во время карантина и окончательно решил, что лично для меня, это будет год экспериментов и коллабораций! Когда, если не сейчас?) С любовью, ритмом и мощнейшим поцелуем.
Также певец добавил, что на коллаборации его подтолкнул карантин:
Я убедился в этом во время карантина и окончательно решил, что лично для меня, это будет год экспериментов и коллабораций! Когда, если не сейчас? С любовью, ритмом и мощнейшим поцелуем, — сказал он.
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Юлия Санина на своей странице в Instagram назвала сотрудничество с певцом "опасной связью":
Небезпечні зв’язки The HARDKISS і MONATIK, — написала она.
Прем’єра кліпу «Кобра» 🐍 Небезпечні зв’язки The HARDKISS і MONATIK Режисер @val_bebko Оператор @chikunia VFX @romafx Продюсер @nefeld_katerina @rafesthetic.tv Монтаж @yurakatynsky Колір Артем Леонов Mua & style @slavachaika Hair @vitalik_datsiuk Музика @the_hardkiss @val_bebko Слова @the_hardkiss Саунд продюсери @val_bebko @mikhail.koshevoy @skorobagatko
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